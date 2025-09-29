Fiscalía descubrió una red que retiene, entrena y vincula a jóvenes con grupos armados ilegales

Red estaría secuestrando jóvenes para entrenarlos y enviarlos al Clan del Golfo. Cortesía: Fiscalía

Medellín

La Fiscalía General de la Nación indicó que a esta red se le atribuye el secuestro de dos adolescentes en la zona rural de Remedios, en el Nordeste de Antioquia, los cuales fueron sometidos a adoctrinamiento e instrucción en el manejo de armas de fuego.

¿Cuándo ocurrieron estos hechos?

Según las investigaciones, un grupo armado trasladó a dos jóvenes a una finca de la vereda Los Mangos de este municipio y los retuvo entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre del presente año, sometiéndolos a adoctrinamiento y prácticas en anejo de armas, explosivos, patrullajes y emboscadas.

El objetivo de este entrenamiento sería vincularlos de manera forzada a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, la cual delinque en esta región antioqueña.

¿Quiénes fueron capturados?

La Fiscalía logró identificar a tres presuntos responsables de este y otros hechos delictivos similares, gracias al material probatorio obtenido.

Harold Alberto Marín Ríos, alias El Mocho; Jonis David Garzón Gallego, alias El Negro; y Eder Giovanni Sánchez Rodríguez, alias Lucas, quienes serían responsables de este actuar, fueron presentados ante un juez de control de garantías.

¿Qué delitos se les imputan a los acusados?

A los detenidos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y entrenamiento para actividades ilícitas.

Aunque los procesados no aceptaron los cargos, deberán cumplir con la medida de aseguramiento en centro carcelario.

¿Cómo se distribuían las funciones los presuntos responsables?

Según explicó la Fiscalía General de la Nación, “en el curso de la investigación se conoció que Marín Ríos y Sánchez Rodríguez serían los encargados de custodiar y entrenar a los jóvenes, en medio de amenazas de muerte, mientras que Garzón Gallego estaría implicado en el transporte de las víctimas a su sitio de cautiverio y en la definición de la logística para su permanencia.