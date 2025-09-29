“Podrían ser pedidos en extradición”: Federico Gutiérrez sobre corrupción en la alcaldía Quintero

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló que entregará a las autoridades de Estados Unidos información que, según él, demuestra cómo dineros provenientes de hechos de corrupción en la ciudad durante la administración de Daniel Quintero ingresaron a territorio estadounidense, lo que podría ocasionar la extradición.

De acuerdo con el mandatario local, esta documentación será enviada en las próximas horas al senador republicano Bernie Moreno y al subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, con quienes ya sostuvo conversaciones directas sobre el tema. Parte de esa información, aseguró, ya está en poder de agencias federales.

“Existen ya informaciones de dineros que salieron de Colombia a Panamá y de Panamá directo a Estados Unidos producto de la corrupción que generaron en Medellín. Si a Estados Unidos ingresaron un solo dólar de la corrupción que generaron en Medellín, podrían llegar a ser pedidos en extradición”, señaló Gutiérrez.

El alcalde explicó que pretende que la investigación que se adelanta en Colombia reconozca a la Alcaldía de Medellín como víctima para identificar los recursos públicos desviados y garantizar su devolución al distrito.

Detalles clave sobre las evidencias

El alcalde de Medellín advirtió que la información que enviará a Washington incluye detalles de ciudadanos venezolanos y colombianos vinculados con los delitos, varios de ellos residentes en Miami y otras ciudades de Estados Unidos.

“Casos, por ejemplo, tan importantes como el de Afinia, están relacionados con esa información, o casos como el de Canacol, ampliamente denunciado por medios de comunicación. Varias personas que, al sentirse ya amenazadas por quienes se robaron a Medellín y que hicieron parte de esa estructura criminal, lo que están buscando también es colaborar con la justicia y colaborar con la Fiscalía”, reveló el alcalde.

Federico Gutiérrez insistió en que el proceso de investigación avanza y que la presión y el interés de las autoridades estadounidenses en este caso son claves, ya que se trata de recursos que, de confirmarse su ingreso a ese país, habrían sido producto de corrupción administrativa en Medellín.