Quintero pide que le quiten la visa; subsecretario de estado de EE. UU. responde “¡a la orden!”

Medellín, Antioquia

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, provocó reacciones desde sectores influyentes del poder político en Estados Unidos tras declarar públicamente que estaba dispuesto a perder su visa estadounidense en respaldo al presidente Gustavo Petro, luego de la polémica por sus intervenciones sobre el conflicto en Gaza.

“Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirle a Estados Unidos que no usara más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Estoy orgulloso de mi Presidente”, escribió Quintero en su cuenta de X (antes Twitter).

Christopher Landau respondió: “¡A la orden!”

A ese mensaje respondió el subsecretario de estado de EEUU, Christopher Landau, quien durante el gobierno de Donald Trump fue uno de los diplomáticos de más alto perfil en América Latina. Su respuesta fue breve, pero contundente: “¡A la orden!”, interpretada como un respaldo a la posibilidad de revocarle la visa a Quintero.

Aunque Landau no ocupa actualmente un cargo oficial en el Departamento de Estado, mantiene una activa presencia en redes sociales, especialmente frente a temas de política exterior y América Latina, desde una posición conservadora.

Senador republicano pidió investigar su dinero

En el mismo hilo, el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, de origen colombiano, publicó el mensaje:“Now let’s find out where they have been hiding their money”(“Ahora averigüemos dónde han estado escondiendo su dinero”).

Aunque no mencionó a Quintero directamente, su intervención fue interpretada como una advertencia de posible escrutinio financiero hacia aliados del presidente Petro, en medio de crecientes tensiones diplomáticas y políticas.

Moreno fue elegido en las primarias del Partido Republicano como candidato al Senado y ha adoptado posturas alineadas con el expresidente Donald Trump, incluyendo posiciones críticas hacia gobiernos de izquierda en América Latina.

El contexto: Petro, Gaza y la tensión con Washington

Las reacciones surgieron tras la intervención del presidente Gustavo Petro en eventos internacionales en Nueva York, donde comparó el bombardeo de Gaza con el Holocausto y cuestionó el papel de Estados Unidos en el suministro de armas a Israel.