Nuevo fusil de las Fuerzas Militares VS fusil Galil: diferencias en eficiencia y precios

El anuncio de la Industria Militar de Colombia (INDUMIL) sobre el desarrollo de un nuevo fusil de fabricación nacional abrió un debate en la Fuerza Pública sobre sus ventajas frente al Galil ACE, arma que ha acompañado por años a las Fuerzas Armadas.

Desde las Fuerzas Militares proporcionaron información que permite realizar una comparación entre ambas armas, las cuales serán parte del nuevo arsenal colombiano.

Diferencias en peso y materiales

El fusil INDUMIL está compuesto en un 65% por polímeros de alta resistencia, lo que lo hace más ligero en todas sus versiones. Según cifras oficiales, pesa 3,4 kg en la versión de 8 pulgadas, 3,5 kg en la de 13 y 3,6 kg en la de 18.

El Galil ACE, en cambio, tiene un 70% de acero y un 30% de polímeros. Su peso alcanza 3,5 kg, 3,8 kg y hasta 4,4 kg, dependiendo de la versión, lo que representa una diferencia de hasta 800 gramos en el modelo más largo.

Mantenimiento y resistencia en combate

El nuevo fusil colombiano incorpora un diseño modular con pasadores rápidos, lo que facilita limpieza y mantenimiento en campo. También incluye riel Picatinny para integrar accesorios como miras ópticas, linternas o designadores láser.

Por su parte, el Galil ha sido un fusil confiable en combate, pero sus materiales con mayor porcentaje de acero lo hacen más pesado y vulnerable a la corrosión en ambientes extremos como selva, mar o desierto.

Diferencias en costos y autonomía

Uno de los puntos más destacados es el precio. El fusil INDUMIL costaría en promedio un 25% menos que el Galil, lo que implica un ahorro importante en la compra masiva de armas para la Fuerza Pública.

Además, más del 85% de los componentes del nuevo fusil ya se fabrican en Colombia. El objetivo es lograr una producción 100% nacional, lo que fortalecería la autonomía industrial y estratégica del país.

Producción y transición hacia el nuevo fusil

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de pruebas con 10 prototipos que serán evaluados por las Fuerzas Armadas desde octubre de 2025. Se estima que la producción en serie inicie en el segundo semestre de 2026, con una capacidad de 80.000 fusiles anuales.

Esto permitiría reemplazar gradualmente las cerca de 400.000 unidades de Galil ACE en servicio durante un periodo de cinco años.

La historia de Colombia y el fusil Galil

Colombia empezó a usar el fusil Galil a inicios de la década de 1980. En ese entonces, el Gobierno adquirió licencias de producción y, a través de INDUMIL, comenzó a fabricarlo localmente en la planta de Soacha. El modelo adoptado fue el Galil AR y Galil SAR (5,56 x 45 mm), de origen israelí, diseñado por Israel Military Industries.

Desde entonces, el Galil se convirtió en el fusil estándar del Ejército Nacional y de otras fuerzas, reemplazando gradualmente al viejo fusil FN FAL de 7,62 mm. Es decir, Colombia lleva más de 40 años utilizando el Galil como arma de dotación principal.