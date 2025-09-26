Cambios en Transfiya desde octubre: esto pasará con las transferencias inmediatas en Colombia

En los últimos meses han circulado rumores sobre el posible fin de Transfiya, la plataforma que revolucionó los pagos inmediatos en Colombia desde 2020. Sin embargo, según información oficial de ACH Colombia y del Banco de la República, el servicio no desaparecerá en octubre de 2025.

Lo que ocurrirá es una transformación profunda: el sistema de pagos inmediatos Bre-B, impulsado por el Banco de la República, asumirá la infraestructura principal de transferencias de persona a persona (P2P). Transfiya, por su parte, conservará funcionalidades clave como la opción de “solicitar dinero” y evolucionará hacia nuevas soluciones bajo la marca Transfiyaves.

¿Qué ocurrirá con Transfiya en Octubre?

El sistema Bre-B se convierte en la gran apuesta del país para modernizar las transacciones financieras. Su objetivo es unificar a bancos, billeteras digitales y cooperativas bajo una sola infraestructura interoperable.

Entre sus principales ventajas están:

Interoperabilidad total : permitirá transferencias entre distintas entidades sin importar si son bancos o billeteras digitales.

: permitirá transferencias entre distintas entidades sin importar si Uso de múltiples llaves : los pagos ya no dependerán solo del número de celular, también podrán hacerse con la cédula, correo electrónico, NIT o claves alfanuméricas .

: los pagos ya no dependerán solo del número de celular, también podrán hacerse con la . Pagos inmediatos 24/7 : las transacciones se procesarán en segundos, sin necesidad de que el receptor apruebe la operación.

: las transacciones se procesarán en segundos, sin necesidad de que el receptor apruebe la operación. Menor costo para los usuarios: en la mayoría de entidades, los pagos serán gratuitos o con tarifas muy bajas.

Transfiya se reinventa

Aunque el sistema de pagos P2P será asumido por Bre-B, la marca Transfiya no quedará en el olvido. De hecho, ACH Colombia ha anunciado la evolución de su servicio con la solución Transfiyaves, que se alinea con los lineamientos del nuevo esquema.

Con esta innovación, los usuarios podrán asociar diferentes identificadores a sus cuentas y seguir utilizando la opción de solicitar dinero, que ha sido una de las más exitosas dentro del ecosistema.

¿Qué significa para los usuarios y comercios?

El cambio traerá beneficios inmediatos:

Los usuarios tendrán más opciones para enviar y recibir dinero .

. Las transferencias serán más rápidas, seguras y con menos pasos .

. Los comercios, desde tiendas de barrio hasta grandes cadenas, podrán recibir pagos inmediatos mediante códigos QR y el uso del NIT como llave.

mediante y el uso del NIT como llave. La reducción del uso de efectivo será uno de los grandes objetivos, fomentando la formalización económica.

¿Cómo se solicitará dinero por Transfiya a partir de Octubre?

La marca ahora se seguirá usando para casos de solicitud de dinero, en más de 20 entidades financieras. Para realizar este tipo de procesos usted debe seguir los siguientes pasos a partir del mes de octubre: