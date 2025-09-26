Iván Cepeda, Angélica Lozano y Jennifer Pedraza: los mejores congresistas según Cifras y Conceptos

Iván Cepeda, Angélica Lozano y Jennifer Pedraza, los congresistas mejor calificados en el Cifras y Conceptos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cifras & Conceptos presentó la edición número 17 del Panel de Opinión, una encuesta a líderes del país que mide percepciones sobre democracia, confianza institucional, figuras políticas y desempeño de mandatarios locales y nacionales. En 6AM de Caracol Radio analizaron los datos entregados por la firma.

La encuesta reveló quiénes son los senadores y representantes más reconocidos por los líderes del país. La encuesta también midió confianza en la democracia, desempeño de alcaldes, gobernadores e instituciones.

Los congresistas mejor valorados

Para empezar, el informe de la encuesta segura que en el Senado, los tres primeros lugares los ocuparon:

Iván Cepeda (11 %)

Angélica Lozano (11 %)

Paloma Valencia (11 %)

A estos les siguen el fallecido Miguel Uribe Turbay (10 %), María José Pizarro (8 %) y Ariel Ávila (7 %). En el top 10 también aparecen Efraín Cepeda, María Fernanda Cabal, Aída Avella y JP Hernández.

En la Cámara de Representantes, los líderes de opinión destacaron a:

Jennifer Pedraza (11 %)

Cati Juvinao (11 %)

Andrés Forero (7 %)

Catherine Miranda (6 %)

María Fernanda Carrascal (6 %)

El listado lo completan Daniel Carvalho, Juan Carlos Lozada, Marta Alfonso Jurado y Julia Miranda Londoño.

Según el análisis, los representantes mejor calificados se han distinguido por su papel de denuncia y control político frente al Gobierno Petro.

Democracia y confianza en las elecciones

El sondeo también midió la percepción sobre la democracia en Colombia. Solo un 18 % de los encuestados dijo sentirse muy satisfecho con su funcionamiento, un 58 % se ubicó en posición neutral y un 23 % expresó poca satisfacción.

En cuanto a la confianza en el proceso electoral, los porcentajes fueron los siguientes: jurados de votación (68 %), escrutinios (67 %), preconteo de votos (67 %), Consejo de Estado (66 %), Registraduría (64 %) y Consejo Nacional Electoral (52 %).

Alcaldes y gobernadores: ganadores y rajados

En el ámbito local, el alcalde mejor calificado fue Federico Gutiérrez en Medellín (62 puntos), seguido por Carlos Mario Marín en Manizales (60) y Carlos Fernando Galán en Bogotá (58).

En contraste, los alcaldes con las calificaciones más bajas fueron los de Popayán (36 %), Tunja (43 %) y Bucaramanga (43 %).

En cuanto a gobernadores, el mejor evaluado fue el de Tolima (61 %), seguido por Cundinamarca (59 %) y Huila (58 %). En la parte baja se encuentran los de Cauca (38 %) y Nariño (44 %).

Gobierno e instituciones

En el gabinete nacional, el Ministerio de Salud bajo Guillermo Alfonso Jaramillo fue el peor calificado con apenas 37 puntos, el nivel más bajo registrado en 17 años. En contraste, el DANE se consolidó como la entidad más confiable.

En materia institucional, el Banco de la República fue la entidad con mayor confianza (82 %), seguido por la Corte Constitucional (76 %) y la Corte Suprema de Justicia (74 %).

La Presidencia de la República, por su parte, apenas alcanzó el 41 %, quedando incluso por debajo del Congreso (47 %).