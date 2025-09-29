Fue capturado alias “Coco” figura clave en la logística del Clan del Golfo en el Chocó

El Ejército, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, logró la detención de este hombre señalado de coordinar la logística criminal de la subestructura Carreteras.

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en el departamento del Chocó alias Coco, también conocido como Doctor o Coco Pedro, considerado un hombre de confianza dentro del Clan del Golfo.

De acuerdo con las autoridades, este sujeto hacía parte de la subestructura Héroes de Jesús Carreteras y llevaba más de tres años vinculado a la organización criminal.

Su rol era clave en la logística del grupo armado, pues se encargaba de coordinar el tráfico de estupefacientes, el manejo clandestino de municiones, el cobro de extorsiones en los municipios de Medio San Juan e Istmina, y el transporte de material bélico para abastecer a la estructura ilegal.

Las investigaciones indican que alias Coco tenía un estrecho vínculo con alias Darío, Jhon Freddy Orejuela, cabecilla armado de esa subestructura, lo que lo posicionaba como uno de los hombres más cercanos al mando en esta zona del país.

El Ejército destacó que esta captura representa un golpe significativo a las capacidades operativas, logísticas y financieras del Clan del Golfo en el Chocó, debilitando sus acciones en el departamento.

Finalmente, la institución aseguró que continuará adelantando operaciones conjuntas y coordinadas con la Policía y la Fiscalía para cerrar el cerco a las organizaciones criminales que afectan la seguridad y el desarrollo en esta región del país.