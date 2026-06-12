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12 jun 2026 Actualizado 20:26

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Justicia

Otorgan libertad condicional a exmagistrado Gustavo Malo condenado por el cártel de la toga

Gustavo Malo. Foto: (Colprensa – Camila Díaz).

Gustavo Malo. Foto: (Colprensa – Camila Díaz).

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Otorgan la libertad condicional al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, condenado por el escándalo del Cartel de la Toga.

La Sala de Primera Instancia encontró que sí cumplía los requisitos para acceder al beneficio, luego de que un juez de ejecución de penas se lo negara en un principio.

Noticia en desarrollo.

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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