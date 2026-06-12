Otorgan libertad condicional a exmagistrado Gustavo Malo condenado por el cártel de la toga

Otorgan la libertad condicional al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, condenado por el escándalo del Cartel de la Toga.

La Sala de Primera Instancia encontró que sí cumplía los requisitos para acceder al beneficio, luego de que un juez de ejecución de penas se lo negara en un principio.

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