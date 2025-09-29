“O se entregan o serán neutralizados”: director de Fiscalías de Risaralda al Clan del Golfo

Las diferentes fuerzas militares que están en el departamento, Policía de Risaralda, soldados del Batallón San Mateo, diferentes grupos especiales que han llegado en apoyo y la Fiscalía General de La Nación, vienen haciendo un trabajo articulado al occidente de Risaralda para combatir a la subestructura del Clan del Golfo, Edwin Román Velásquez, que hace presencia en municipios como Mistrató, Belén de Umbría y Pueblo Rico.

Lea también: Capturado en Pereira alias ‘Bambero’, presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo

El director de Fiscalías en Risaralda, César Bolaños, dejó un mensaje contundente para los integrantes de estas organizaciones delincuenciales, o se entregan o los neutralizan, pues no van a permitir que en esta parte del país se sigan presentando hechos de sangre que afectan a la comunidad.

“Les doy un mensaje muy claro a todas estas personas que están al margen de la ley, que hay solo dos caminos, o se entregan para que sean judicializados o serán neutralizados como sucedió con Colonia y otras personas. El mensaje es contundente, la ciudadanía está de nuestro lado y quiero e invito nuevamente a que todas estas personas del occidente de nuestro departamento nos sigan suministrando información porque, sin duda, gracias a la ciudadanía estos resultados se hicieron efectivos.”

Le puede interesar: Capturan a alias ‘Ever’ y alias ‘El Mono’, integrantes del Clan del Golfo; delinquían en Risaralda

Hasta el momento el municipio de Mistrató registra 18 homicidios, 13 en Belén de Umbría, seis en Pueblo Rico; sin embargo, continúan los golpes a esta estructura criminal que ya lleva más de 50 personas capturadas integrantes del Clan del Golfo, además, recordemos la muerte de alias Colonia, neutralizado por el Ejército Nacional.