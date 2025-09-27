ONG Progresar denuncia Comando urbano del Clan del Golfo en Cúcuta

Cúcuta

Una nueva alerta generó el observatorio de la ONG Progresar a través de su director Wilfredo Cañizares frente a la expansión que de manera silenciosa estaría realizando el Clan del Golfo en el área metropolitana de Cúcuta que compromete seis municipios.

El líder social llamó la atención sobre la extensión que desde hace cinco años ha venido copando esta organización en el oriente del país y sus implicaciones para una región tan convulsionada como esta.

En una importante exposición se reveló exactamente el papel de sesenta hombres de esta organización ilegal que ha llegado a aliarse con bandas transnacionales como el Tren de Aragua, los AK 47 entre otros.

“Nosotros lo que estamos es insistiendo en llamar la atención de las autoridades locales, regionales y del gobierno nacional frente aun hecho supremamente grave que no ha tenido respuesta por parte de las autoridades” dijo el reconocido líder.

“Hacemos esta alerta, porque en un video notifican a la ciudadanía y a las autoridades el cual se declaran aliados de las autoridades. Notifican de la creación de un comando urbano en Cúcuta, es un hecho supremamente grave para las autoridades” dijo.

“El Clan del golfo son los encargados de distribuir las drogas en Cúcuta y el área metropolitana para eso vienen adelantando alianzas y acuerdo con bandas locales que operan en ciertos territorios, en la ciudad donde existen estas olla, con el interés de apoderarse de este negocio en la ciudad” precisó.