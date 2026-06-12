Impulsan la creación del Comité de Salud Mental en comunidades universitarias

Reunión en la Defensoría del Pueblo para impulsar la creación de un Comité de Salud Mental

Bogotá

En una reunión en la que participaron entidades del Gobierno Nacional, autoridades distritales, universidades y asociaciones especializadas se avanzó en la estructuración de una ruta común de tamizaje, medición y generación de alertas tempranas en salud mental para comunidades universitarias.

En ese contexto, se consolidó la propuesta de crear un Comité de Salud Mental como la instancia clave de articulación, gobernanza y coordinación técnica para la construcción de una ruta nacional universitaria.

Desde su rol constitucional, la Defensoría del Pueblo acompañará este proceso con el propósito de garantizar que la respuesta institucional se construya desde un enfoque de derechos, dignidad humana, no discriminación, confidencialidad, participación y acceso efectivo a los servicios de salud.

Así estará conformado el Comité de Salud Mental

La propuesta contempla que este comité cuente con la Defensoría del Pueblo como entidad convocante, articuladora y garante del enfoque de derechos, y esté integrado por un núcleo institucional permanente y técnico:

Sector Gobierno y Control: Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Instituto Nacional de Salud y el DANE.

Sector Distrital: Secretaría Distrital de Salud y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología.

Gremios y Academia: Asociación Colombiana de Universidades, Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, Colegio Colombiano de Psicólogos y la Asociación Colombiana de Psiquiatría.

Red de Servicios: Instituciones de Educación Superior, EPS, IPS y redes de bienestar universitario.

La propuesta discutida busca avanzar hacia un modelo de tamizaje integral que permita evaluar no solo síntomas asociados a la salud mental, sino también factores de riesgo, factores protectores, barreras de acceso a servicios, exposición a violencias, consumo de sustancias psicoactivas, carga académica y condiciones sociales que afectan el bienestar de las comunidades universitarias.