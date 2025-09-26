Capturan a 11 del ‘Clan del Golfo’: uno de ellos fue escolta de la fiscal del caso de Nicolás Petro

Once presuntos miembros del ‘Clan del Golfo’ fueron capturados en el municipio de Soledad en una redada en diferentes lugares del municipio. Entre los capturados hay tres presuntos miembros de la subestructura ‘Carlos Daniel Fulaye Vargas’.

Asimismo, fue capturado Jorge Luis Santiago Charris, adscrito a la Unidad de Seguridad de la Fiscalía Seccional de Atlántico y quien, entre los meses de marzo y mayo de este año, hizo parte del esquema de seguridad de la fiscal Lucy Laborde, delegada del ente investigador en el caso de Nicolás Petro.

Los tres presuntos cabecillas del ‘Clan del Golfo’ que fueron capturados aparecen alias ‘Corioto’, César’ y ‘Chiquito Cuello’, quienes liderarían la subestructura ‘Carlos Daniel Fulaye Vargas’.

Otros de los capturados

“Alias ‘Corioto’, con más de 15 años de historial criminal, fue el principal determinador del asesinato de nuestro subintendente Ronald Montañez, ocurrido el pasado 28 de abril en Palermo (Magdalena)”, indicó la Policía.

Asimismo, entre los detenidos están Jorge Isaac Montes Naar, alias Cesar, uno de los señalados articuladores de las actividades delictivas del ‘Clan del Golfo’ en Barranquilla y su área metropolitana

Según la Policía, esta subestructura era buscada por 17 homicidios en el último año y además, era dinamizadora de tráfico de estupefacientes en outsourcing delictivo con el grupo delincuencial de ‘Los Pepes, que está bajo al mando de ‘Digno Palomino’.