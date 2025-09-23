En El Bagre hallaron central de comunicaciones del Clan del Golfo usada para planear ataques

El Bagre, Antioquia

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de la Armada de Colombia, ubicaron en las últimas horas una central de comunicaciones presuntamente utilizada por el Clan del Golfo para el mando y control de sus subestructuras criminales en los municipios de Zaragoza, El Bagre y Segovia.

El hallazgo se produjo en la vereda La Primavera, de El Bagre, tras labores de inteligencia militar. En el sitio fueron incautados cuatro radios, varios metros de cable, baterías, una libreta con estatutos del régimen disciplinario de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y una tabla de Idioma Operacional de Combate (IOC).

Según las autoridades, estos elementos de comunicación habrían sido empleados para coordinar acciones criminales y direccionar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en esta zona del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.

Durante la operación también se registró el sometimiento a la justicia de un presunto integrante del grupo armado, quien manifestó su intención de reincorporarse a la vida civil en el marco de la legalidad.

Impacto del operativo

El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones, mientras que el Ejército destacó que con esta acción se interrumpen de manera significativa las líneas de comunicación internas de la Subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, una de las que delinque en el departamento.

El Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas a través de la Décima Primera Brigada para garantizar la estabilidad del territorio y proteger a las comunidades de esta zona del departamento.