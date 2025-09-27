Capturan en Medellín a panameño con circular roja de Interpol por estafa agravada

Medellín

Un ciudadano panameño fue capturado en la sede de Migración Colombia, Regional Antioquia–Chocó, luego de que se confirmara que era solicitado por la justicia internacional.

El hecho ocurrió en la mañana del 27 de septiembre, cuando el hombre acudió a las oficinas de Medellín para solicitar un salvoconducto. Durante los protocolos de verificación, el área de Extranjería detectó en el Sistema de Búsqueda Automático de INTERPOL una Notificación Roja vigente en su contra por el delito de estafa agravada contra el patrimonio económico, emitida por Panamá.

“Durante labores de verificaciones, nuestros oficiales de Migración evidenciaron dicha alerta y pusieron a ese ciudadano a disposición de las autoridades colombianas para continuar con el proceso”, señaló la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero

Tras la confirmación de la alerta, Migración Colombia coordinó con la Oficina de Enlace INTERPOL Medellín y entregó al ciudadano bajo estrictos protocolos de seguridad, garantizando su custodia y respeto al debido proceso internacional.

Operativos de Migración Colombia

La entidad recordó que este tipo de procedimientos no solo cumplen con obligaciones legales, sino que también hacen parte de la política de seguridad integral, orientada a proteger la estabilidad del país y fortalecer la cooperación internacional.

Con esta acción, Migración Colombia indicó que continuará en su propósito de robustecer los mecanismos de control y articulación interinstitucional para impedir que personas investigadas o condenadas en el exterior utilicen el territorio nacional como lugar para ocultarse.