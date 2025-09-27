Enviaron a la cárcel al hombre que asesinó a un radiólogo en hospital de Frontino, Antioquia

Enviaron a prisión al hombre que asesinó a un radiólogo en hospital de Frontino, Antioquia. Foto: Fiscalía.

Frontino, Antioquia

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a prisión a Luis Alberto Rojas Hurtado, de 33 años, señalado de asesinar al técnico en radiología del hospital de Frontino, Ricardo León Cuartas Bolívar, de 68 años.

El crimen ocurrió en la noche del 24 de septiembre en el parqueadero del centro asistencial del municipio del Occidente antioqueño. Según la investigación de las autoridades, la víctima habría reclamado a Rojas porque estaba rayando su vehículo, lo que desencadenó la agresión con arma blanca. El radiólogo fue trasladado a Medellín por la gravedad de las heridas, pero falleció al día siguiente por la complejidad de su estado de salud.

Testigos relataron que, antes del ataque, Rojas ingresó alterado al hospital con un cuchillo en la mano, con el que intimidó al personal médico mientras preguntaba por unos menores de edad. Tras salir, comenzó a dañar el carro del funcionario, quien residía frente al centro asistencial y salió a verificar la situación. Fue entonces cuando recibió las mortales heridas.

Tras el hecho, el gerente del hospital, Diego Fernando Góez, rechazó el crimen y anunció la suspensión de los servicios ambulatorios y de consulta externa el 26 de septiembre, en señal de duelo y solidaridad con la familia del funcionario.

El presunto agresor fue capturado poco después en una zona verde cercana, aún con el cuchillo en su poder. En las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio, cargo que no aceptó.