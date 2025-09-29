La vida clandestina de Gustavo Petro en Bucaramanga y otras historias en un libro

Bucaramanga

Cuando el presidente Gustavo Petro llegó a vivir a Bucaramanga en 1987, se presentó ante sus compañeros del M-19 como “Andrés”. Wilson Rueda Ine, encargado de recibirlo, recuerda que el primer encuentro ocurrió en Fuente Dorada, una panadería ubicada cerca del lote donde luego se iba a construir el centro comercial San Andresito La Isla.

“Entre los que recibimos a Petro Urrego, se encontraban Vanessa y Francesca, inclaudicables revolucionarias con sangre beligerante en sus venas y una solida fundamentación ideológica”, escribe Rueda Ine en el libro “Rebeldes en Santander. El infierno de los conflictos armados”.

La obra de 398 páginas detalla que Petro vino a Bucaramanga para conformar milicias populares, un proyecto inspirado en el trabajo de Afranio Parra para acercar el M-19 a las comunidades.

Rueda Ine escribe que “honestamente” no encuentro un solo momento en ese periodo que le permita describir a alias “Andrés”, cercano al alcohol o las drogas. Agrega en cambio que el hoy presidente tenía una debilidad: “las mujeres. Su virtud: enamorarlas”.

El libro recopila la historia de la violencia en Santander desde la Revolución de los Comuneros; alude a la batalla de Pienta, el aporte de los charaleños a la Independencia; la batalla de Palonegro; la irrupción de las guerrillas de orientación marxista leninista en 1960; lo que llama “la barbarie de los años 80″ y el surgimiento de los grupos paramilitares.

También cuenta historias de la aparición de los escuadrones de la muerte en Bucaramanga. Devela la identidad de hombres ligados al B2 del Ejército y el DAS que fueron losautores de crímenes de líderes sociales, activistas de derechos humanos, estudiantes de la UIS y milicianos de las guerrillas.

“De ninguna manera, lo expuesto en este libro, debe servir para incriminar a nadie y sí en cambio puede esclarecer hechos que lleven a la justicia, la verdad, la paz, la reparación y la no repetición”, advierte el ex consejero permanente para la paz y los derechos humanos de Bucaramanga.