La vida clandestina de Gustavo Petro en Bucaramanga y otras historias en un libro
Wilson Rueda Ine, trabajador social de la Universidad Industrial de Santander, UIS escribió sobre el “infierno de los conflictos armados” en Santander.
Wilson Rueda escribió un libro sobre el conflicto armado en Santander
Bucaramanga
Cuando el presidente Gustavo Petro llegó a vivir a Bucaramanga en 1987, se presentó ante sus compañeros del M-19 como “Andrés”. Wilson Rueda Ine, encargado de recibirlo, recuerda que el primer encuentro ocurrió en Fuente Dorada, una panadería ubicada cerca del lote donde luego se iba a construir el centro comercial San Andresito La Isla.
“Entre los que recibimos a Petro Urrego, se encontraban Vanessa y Francesca, inclaudicables revolucionarias con sangre beligerante en sus venas y una solida fundamentación ideológica”, escribe Rueda Ine en el libro “Rebeldes en Santander. El infierno de los conflictos armados”.
La obra de 398 páginas detalla que Petro vino a Bucaramanga para conformar milicias populares, un proyecto inspirado en el trabajo de Afranio Parra para acercar el M-19 a las comunidades.
Rueda Ine escribe que “honestamente” no encuentro un solo momento en ese periodo que le permita describir a alias “Andrés”, cercano al alcohol o las drogas. Agrega en cambio que el hoy presidente tenía una debilidad: “las mujeres. Su virtud: enamorarlas”.
El libro recopila la historia de la violencia en Santander desde la Revolución de los Comuneros; alude a la batalla de Pienta, el aporte de los charaleños a la Independencia; la batalla de Palonegro; la irrupción de las guerrillas de orientación marxista leninista en 1960; lo que llama “la barbarie de los años 80″ y el surgimiento de los grupos paramilitares.
También cuenta historias de la aparición de los escuadrones de la muerte en Bucaramanga. Devela la identidad de hombres ligados al B2 del Ejército y el DAS que fueron losautores de crímenes de líderes sociales, activistas de derechos humanos, estudiantes de la UIS y milicianos de las guerrillas.
“De ninguna manera, lo expuesto en este libro, debe servir para incriminar a nadie y sí en cambio puede esclarecer hechos que lleven a la justicia, la verdad, la paz, la reparación y la no repetición”, advierte el ex consejero permanente para la paz y los derechos humanos de Bucaramanga.