Del trasplante al podio mundial: santandereano gana medalla corriendo en Alemania

La historia de José Vicente Mantilla Sepúlveda, oriundo de Matanza en Santander, es un ejemplo de resiliencia y superación.

A sus 38 años tras haber recibido un trasplante de riñón en el HIC Instituto Cardiovascular de Floridablanca, pasó de enfrentar la incertidumbre de la diálisis a convertirse en atleta de alto rendimiento, integrando hoy la Selección Colombiana de Deportistas Trasplantados.

Su disciplina lo llevó a competir en los Juegos Mundiales de Trasplantados en Dresde, Alemania, donde obtuvo medalla de bronce en los 400 metros planos, compartiendo podio con representantes de México y Alemania.

“Este logro es para mi país, para Santander y para quienes me han acompañado en este proceso”, expresó emocionado.

El doctor Juan Sebastián Gélvez, jefe de Nefrología y Trasplante Renal del HIC, destacó que José Vicente es prueba viva de que un trasplante es una nueva oportunidad.

La institución además impulsa que más pacientes participen en la Media Maratón de Bucaramanga FCV, donde más de 100 trasplantados ya han corrido en la categoría 5K.

Ahora José Vicente se prepara para competir nuevamente en esta carrera el próximo 12 de octubre, con la meta de alcanzar el primer lugar.

“Sea cual sea el deporte, muévanse, hagan ejercicio, porque es la clave para seguir adelante. Donar salva vidas y después de un trasplante se puede vivir con alegría, energía y plenitud”.