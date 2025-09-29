Desde México confirman el que sería nuevo director técnico de James Rodríguez en León

Este sería el nuevo director técnico de James Rodríguez en México: sorpesa en León. (Photo by Hugo Rivera/Jam Media/Getty Images) / Jam Media

¡Todo parece indicar que James Rodríguez tiene nuevo entrenador en León! Según versiones de prensa, la directiva de la institución encontró rápidamente al sucesor de Eduardo Berizzo y restan apenas unos detalles para oficializar la operación.

Es preciso recordar que Berizzo abandonó la institución esmeralda el pasado 27 de septiembre, luego de la caída por 2-0 ante Juárez. El estratega presentó su carta de renuncia frente a los malos resultados y la directiva, a pesar de que tenía planeado mantenerlo en el cargo, la aceptó.

En su paso por la ‘Fiera’, el argentino dirigió 44 partidos en los que mantuvo un balance de 15 triunfos, 11 empates y 18 derrotas.

Aunque en las últimas horas surgieron rumores con la posible llegada del colombiano Juan Carlos Osorio, que viene de dirigir a los Xolos de Tijuana, o el uruguayo Vicente Sánchez, ex Cruz Azul, la prensa mexicana informó que Ignacio Ambriz está a unos detalles de convertirse en el nuevo director técnico de León.

“Ignacio Ambriz, campeón con el León hace cinco años,es el estratega más adelantado para regresar al banquillo esmeralda(…) Ambriz y la directiva de León están en pláticas, en las próximas horas podrían lograr un nuevo acuerdo”, apuntó TUDN.

Se trataría del segundo paso de ‘Nacho’, como se lo apoda, en la institución de Guanajuato. El primero lo tuvo entre 2018 y 2021, periodo en el que salió campeón del torneo local 2020 (último título liguero de la institución). Se trata de un técnico “de la casa”, querido por la afición y con basta experiencia en México.

Primer entrenamiento de Ignacio Ambriz en León

Según reportó el periodista mexicano Paco Montes, Ignacio Ambriz llegó este mismo lunes 29 de septiembre a las instalaciones del Club León para tomar las riendas del equipo e incluso en horas de la tarde dirigiría su primer entrenamiento.

Bajo este panorama, el estratega de 60 años tendría todo listo para iniciar su segunda etapa en el club. Precisamente, el re-debut sería este sábado 4 de octubre frente al Toluca (líder de la Liga MX) en el Estadio León, 8 de la noche hora colombiana

Actualmente, León se encuentra por fuera de los puestos de clasificación a la fase decisiva del Clausura 2025. El equipo ocupa la undécima casilla con 12 unidades, a tan solo uno de play-offs y a siete de zona directa.

