Betis vence al Osasuna con espectacular asistencia y golazo de Juan Camilo Hernández: véalo acá. (Photo by Fran Santiago/Getty Images) / Fran Santiago

¡Juan Camilo Hernández no deja de sorprender en el fútbol español! Este domingo 28 de septiembre, el atacante colombiano sumó su tercer partido consecutivo anotando en la LaLiga, además de haber dado una asistencia. Luego de marcarle a Levante y Real Sociedad, ahora el ‘Cucho’, como se lo apoda, tomó como víctima al Osasuna.

La anotación significó el 2-0 parcial del Real Betis en el Estadio La Cartuja. Abde Ezzalzouli se encargó de abrir la cuenta sobre los 19 minutos, tras pase de tacón del pereirano, y el mismo Cucho amplió diferencias al 38′, encaminando así tres puntos valiosos para meterse en competiciones europeas.

Le puede interesar: Un colombiano y uno del interés de Nacional: Candidatos a dirigir a James Rodríguez en México

Vea acá la asistencia y el gol de Juan Camilo Hernández en Betis vs. Osasuna

Las emociones del partido entre Real Betis y Osasuna, válido por la séptima jornada de LaLiga, comenzaron a los 19′. Pablo Fornals apretó en salida rival y contra la línea final logró recuperar. De inmediato envió un pase atrás que Juan Camilo Hernández tocó sutilmente de tacón y atrás de todos apareció Abde Ezzalzouli para definir a portería vacía. Véalo acá:

¡GOOOL DE REAL BETIS!



Pase hacia atrás que le llegó a Abde Ezzalzouli y marcó el 1-0 contra Osasuna.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisOsasuna pic.twitter.com/ZVUnj0qGA8 — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025

También puede leer: Sorpresa en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo tendría bloqueado un nuevo jugador

Transcurridos 38 minutos de partido, Pablo Fornals inició un ataque bético por sector izquierdo. Se fue cerrando desde la banda y encontró al Cucho Hernández sin marca al borde del área. Aunque el colombiano amagó con devolver la pared a Fornals, lo que hizo fue controlar y sacar un derechazo ajustado al palo derecho del arquero Sergio Herrera. No se lo pierda:

¡REAL BETIS AMPLIÓ LA DIFERENCIA!



Cucho Hernández definió desde fuera del área y puso el 2-0 contra Osasuna.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisOsasuna pic.twitter.com/NuzQWrrcVH — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025

Tal y como se mencionó anteriormente, se trata del tercer partido consecutivo de Liga en que el Cucho Hernández logra anotar. Su racha comenzó en el empate 2-2 con Levante y prosiguió en el triunfo 3-1 sobre la Real Sociedad. Curiosamente, en ambos casos abrió el marcador en favor de su equipo y ahora le tocó anotar el segundo.

En líneas generales, Hernández acumula 8 goles y 2 asistencias en 23 partidos jugados con el elenco bético. Grato balance, teniendo en cuenta que recién llegó a la institución en febrero de este año desde el Columbus Crew de la MLS.

Entérese acá: Sorpresiva declaración de Luis Díaz sobre su polémico gol con Bayern Múnich en la Bundesliga