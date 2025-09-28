Emotivo mensaje de Juan Cabal a la gente de Juventus, tras regresar de su lesión con gol: esto dijo

Juan David Cabal marcó su primer gol con Juventus tras una larga lesión. El caleño ingresó en el tiempo complementario para volver a sumar minutos y se reportó con gol sobre los 78’ de juego, en lo que fue el empate 1-1 ante Atalanta. Rescató un valioso punto en Turín, por la quinta fecha de la Serie A.

Cabal, que ingresó en reemplazo de Bremer. solo le bastaron dos minutos en cancha para lograr la anotación. La ‘Juve’ estaba perdiendo el compromiso desde el primer tiempo y no encontraba los espacios para el descuento ante una defensa muy organizada del rival.

El colombiano venía de una larga para, ocasionada por una grave lesión de ligamentos sufrida en la temporada pasada y que lo mantuvo alejado de las canchas por 10 meses.

En sus declaraciones después del partido, aprovechó para agradecer al equipo por lo realizado en su proceso de recuperación.

El agradecimiento de Juan David Cabal

“Estoy contento con el gol porque jugamos bien y demostramos todo lo que sabemos hacer durante la semana. Estamos decepcionados con el empate, pero contentos con nuestra actuación. En estos partidos, los que empezamos desde el banquillo tenemos que entrar con la mentalidad adecuada” indicó el lateral izquierdo.

“Estoy muy contento de volver después de 10 meses, y aún más contento por este gol y por ayudar al equipo. Todo el club me ayudó a recuperarme bien. Durante este tiempo, he crecido como persona y como futbolista” añadió, lo que deja ver un buen ambiente con sus compañeros en el camerino de Juventus.

Cabe mencionar que se espera que el jugador colombiano, siga sumando minutos. Podría darse este 1 de octubre cuando la ‘Juve’ frente a Villarreal por la Champions League.