Capturan a hombre que robó camión con 7 toneladas de productos cárnicos en Antioquia

Un hombre fue capturado en flagrancia en el municipio de Don Matías (Antioquia), señalado de haber hurtado un camión que transportaba 7 toneladas de productos cárnicos.

El hecho ocurrió en la madrugada del 25 de septiembre de 2025, hacia las 3:00 a.m., cuando el vehículo fue reportado como robado mientras transitaba por la vía que comunica a Hatillo con Llanos de Cuivá.

El camión fue interceptado en el kilómetro 45+800, sector Peaje Pan de Queso, donde las autoridades confirmaron que en su interior se encontraba la mercancía hurtada minutos antes. En el lugar fue detenido el conductor, quien pretendía movilizar el automotor por la ruta nacional.

Durante el operativo se incautaron también un automóvil, una pistola traumática y otros elementos presuntamente utilizados para cometer el delito.

El capturado, junto con el vehículo y la carga recuperada, fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de Santa Rosa de Osos, que adelanta el proceso judicial correspondiente.

El cargamento recuperado representa un importante valor económico para sus propietarios, quienes habían denunciado el hurto minutos antes de la detención.