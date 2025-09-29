Tres guerrilleros abatidos en el Norte de Antioquia en combates con el Ejército

San Andrés de Cuerquia- Antioquia

Luego de los combates registrados en el Norte de Antioquia entre las disidencias al mando de alias Calarcá y el Ejército Nacional, donde se reportó un resultado importante para la seguridad de la población de la subregión ante el golpe que recibió el grupo ilegal.

Según el reporte de las autoridades, la confrontación se registró entre tropas de la Cuarta Brigada y el frente 36 de las disidencias comandadas en Antioquia por alias “Primo Gay” y mediante el Bloque Magdalena Medio a través de alias Calarcá. Como resultado del combate reportado en la vereda Aguacatala del municipio de San Andrés de Cuerquia, se reporta la muerte de tres ilegales, la captura de tres más, entre ellos el cabecilla de comisión alias “09 o Dylan”, y un menor de edad aprehendido, herido.

Este grupo narcoterrorista es el responsable de ejecutar las acciones terroristas contra la infraestructura estratégica del Estado, especialmente las torres de energía de Antioquia. Así mismo, la instalación en forma indiscriminada de artefactos explosivos para atentar contra la población civil y la fuerza pública sobre las vías del departamento, especialmente en los municipios de Andrés de Cuerquia, Briceño y Toledo”, agregó el Mayor General Fabio Caro Cancelado, comandante Séptima División.

Los abatidos son dos mujeres conocidas con los alias de Tania y el alias Isa, mientras que el masculino es el alias El Gordo.

El oficial además ha informado que alias 09, capturado herido, está señalado de causarle la muerte al soldado Esneider Alejandro Pineda Solarte y al sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas en la vía San Andrés de Cuerquia-Toledo luego de la instalación de explosivos. También se les señala de atentar contra las microcentrales de esa zona del norte de Antioquia. A alias 09 también se le sindica de controlar el ingreso de vehículos a las poblaciones Campamento y Guadalupe.

Incautaciones

Luego de la operación se reportó la incautación de 7 fusiles, 21 proveedores, 1570 cartuchos de diferentes calibres, radios de comunicación, cantimploras, material de intendencia, brazaletes y una valla alusiva a este grupo armado organizado.