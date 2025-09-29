850 estudiantes resultaban afectados por dinámicas ilícitas con estupefacientes en Fredonia

Fredonia, Antioquia

En un contundente operativo contra el microtráfico en el suroeste antioqueño, la Policía Nacional desarticuló el Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) “La Miel de Caldas”, dedicado al expendio y almacenamiento de estupefacientes en el municipio de Fredonia y señalado de reclutar menores de edad para sus actividades ilegales.

La operación, desarrollada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Protección y Servicios Especiales, se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre y contó con dos fases.

Primera etapa

Se realizaron tres allanamientos y se materializaron cuatro capturas y una aprehensión por orden judicial. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, suministro a menor y uso de menores en la comisión de delitos. Durante el operativo se incautaron 111.000 pesos en efectivo.

Segunda etapa

Fue capturado alias “El Gordo”, cabecilla principal del GDCO, quien coordinaba el tráfico local de drogas en zonas urbanas y rurales, además de la distribución a los expendedores. En el procedimiento se le incautó un celular iPhone 8, el cual será analizado por las autoridades.

Según las investigaciones, la organización utilizaba parques, zonas residenciales y entornos escolares para comercializar estupefacientes, exponiendo a la población estudiantil de instituciones educativas como I.E. Normal Superior de Fredonia, donde al menos 850 estudiantes se veían afectados por estas dinámicas.

“Ellos vendían estupefacientes en los entornos públicos, escolares y residenciales, especialmente puntualizando en sitios escolares colocando en riesgo a estos estudiantes” expresó el Coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, Comandante Departamento de Policía Antioquia

La red criminal generaba cerca de 60 millones de pesos mensuales mediante la venta de drogas, operando bajo modalidades de expendio fijo y entrega a domicilio. Además de alias “El Gordo”, fueron capturados sus colaboradores identificados como “Guerrillo”, “Zarigüeya”, “Goofy”, “Chimpa” y “Colitas”, todos con antecedentes por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.