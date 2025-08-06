Ante la racha violenta en Guarne, las autoridades reforzarán la seguridad

Guarne- Antioquia

La seguridad en el municipio de Guarne, en el Oriente de Antioquia, se ha venido deteriorando por cuenta de una racha de homicidios que tiene preocupadas a las autoridades; por eso y para contrarrestar esas acciones, se realizó un consejo de seguridad en el que se planearon algunas acciones, como refuerzo de la seguridad en algunos puntos específicos.

La alcaldía indicó que las zonas priorizadas para recuperar su seguridad con policía y Ejército son los sectores rurales como Guamito, Chaparral, El Colorado, Juan XXIII y territorios aledaños, “implementando controles, registros y planes candado tras la confirmación de hechos violentos ocurridos el fin de semana anterior, cuando dos personas trasladadas desde un municipio cercano fueron ultimadas en jurisdicción de Guarne . Las autoridades adelantan las labores de investigación para dar con los responsables de un nuevo homicidio, ocurrido en zona rural, con móviles similares a los anteriores”, comentó la alcaldía en un comunicado.

La otra acción es el fortalecimiento de la relación de los civiles con las autoridades por medio de los denominados frentes de seguridad ciudadana con la entrega de 22 radios de comunicación. Además, le recuerdan a la comunidad la importancia de denunciar cualquier hecho violento de manera oportuna.

También indicaron que se reportó la captura de un hombre señalado de participar en cinco homicidios cometidos en la población recientemente y que integraría una estructura ilegal del Valle de Aburrá.

Recordemos que la noche del martes se reportó una muerte violenta en el barrio San Antonio, área urbana de Guarne. Esta persona de entre 20 y 25 años está sin identificar porque al parecer no era de la zona y los homicidas fueron dos hombres que huyeron en moto hacia la autopista Medellín-Bogotá.

Recordemos que algunas muertes reportadas en Guarne serían personas que transportan a los asesinados desde otras poblaciones vecinas, como lo que ocurrió el pasado fin de semana, que dos hombres fueron trasladados desde Rionegro hacia la vereda Guamito de Guarne, donde los asesinaron.

Cabe recordar que hace pocos días el alcalde Diego Mauricio Grisales recibió un reconocimiento de la policía Antioquia por el fortalecimiento de la seguridad, la cual se ha visto deteriorada por la disputa de grupos ilegales por el control del territorio.