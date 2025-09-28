Gobierno Petro ejecuta la mayor formalización de tierras para infraestructura pública en la historia

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, lideró la entrega que beneficia a 11 municipios de Sucre y Córdoba.

Montería

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, y la subdirectora de Administración de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Salcedo, realizó la entrega más grande de títulos de propiedad a entidades de derecho público en la historia del país.

La ceremonia, llevada a cabo en el municipio de Ovejas, Sucre, y que contó con la presencia de su alcalde, Mario Ricardo Rodríguez, formalizó 210 predios donde funcionan escuelas rurales, centros de salud, espacios deportivos, salones comunales y sedes de Juntas de Acción Comunal, entre otras infraestructuras comunitarias.

Esta jornada de formalización se enmarca dentro de los planes de retorno, reubicación y reparación para las víctimas del desplazamiento forzado en una de las zonas donde los grupos paramilitares cometieron algunas de las peores atrocidades, como las masacres de Pichilín (1996), Macayepo (2000) y Chengue (2001). En total, más de 255.000 víctimas han sido reconocidas oficialmente en esta región.

La ministra Carvajalino declaró que “no podemos olvidar lo que pasó, porque eso que ocurrió debe ser la plataforma de la esperanza y de la vida. Juntos tenemos que cerrar las heridas y construir una apuesta por la esperanza y la paz. No vamos a desfallecer, y este año de gobierno que le queda al presidente Petro se concentrará en hacer de la memoria y la paz la fuerza de la esperanza”.

Por su parte, Lina Salcedo, subdirectora de la ANT, destacó la magnitud del logro: “Esta es la entrega más grande a entidades públicas que hemos realizado en el país. Entregamos títulos para casetas, colegios y canchas deportivas entre otros espacios y estamos muy contentos y agradecidos con los 11 municipios de los Montes de María, que nos abrieron sus puertas”.

Hacia la dignidad de los territorios

Explicó que durante más de cinco meses se trabajó en conjunto para hacer realidad esta iniciativa, avanzando hacia la dignidad en estos territorios.

“Llevar seguridad jurídica a los territorios permite a las comunidades retornar y reparar todas las secuelas dejadas por la guerra. Felicitamos a las comunidades”, agregó.

Cabe resaltar que esta acción se suma a la entrega de 200 predios más a entidades de Derecho Público realizada en la misma región dos meses atrás.

El desglose de la titulación comprende 91 predios para escuelas rurales, 29 para centros de salud rurales, 44 para espacios deportivos, 24 para salones comunales y sedes de Juntas de Acción Comunal, y 22 para cementerios y acueductos.

Al adjudicar estos títulos para infraestructuras comunitarias, el Gobierno asegura la inversión estatal en educación, salud y deporte, con el propósito de impulsar el desarrollo regional y fortalecer el bienestar de las comunidades rurales que han sufrido la violencia.

El alcalde de Ovejas, Mario Ricardo Rodríguez, señaló que “esta entrega nos va a permitir hacer los proyectos financieros necesarios tanto en educación como en salud, recreación y deporte, por parte de las administraciones locales”.

Los municipios beneficiados son Canalete, Montería, Planeta Rica, Puerto Libertador y San Bernardo del Viento en Córdoba; y Caimito, Morroa, Ovejas, Sucre y Tolú en el departamento de Sucre.