Con la entrega de 18.000 hectáreas, Petro consolida la Reforma Agraria en el Magdalena Medio

En La Dorada, Caldas, el presidente Gustavo Petro, acompañado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman y la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, encabezó la entrega de 18.000 hectáreas al campesinado del Magdalena Medio. Este avance se concreta a menos de cuatro meses de que, en Barrancabermeja, se anunciara el convenio de transferencia de 43.000 hectáreas de la SAE a la ANT, destinadas a campesinos y comunidades étnicas.

Estos terrenos, muchos de ellos bajo administración de la SAE y el Fondo de Reparación, fueron comprados por la ANT y recuperados mediante contundentes operativos de aprehensión material realizados en articulación con la Policía Nacional.

Al respecto, varios miembros campesinos se pronunciaron y dejaron entre ver su alegría con el avance de la Reforma Agraria en el país.

Por ejemplo, el pescador Arnulfo Muñoz, sobreviviente de la guerra relató cómo junto a su asociación logró hacer realidad el sueño de convertirse en dueños de tierras gracias al cumplimiento de la promesa del presidente Petro.

“Cuando el presidente Petro estaba en campaña llegó hasta mi casa. Hablamos de muchos temas, entre ellos las reformas, y yo le conté que el río Magdalena ya no alcanzaba para subsistir. También le dije que nosotros, los pescadores, soñábamos con acceder a tierras, y él me respondió: ah, pescadores campesinos”, expresó Arnulfo.

Asimismo, el pescador confirmó: “Nunca perdí la esperanza. Luego de más de dos años ocurrió el milagro, la ANT nos entregó la tierra y hoy estamos aquí. Hoy podemos decir que el presidente Petro nos cumplió”.

Frente a los resultados alcanzados, el director de la ANT, Juan Felipe Harman denunció que muchas de las tierras que ingresaron al Fondo de Tierras de la Agencia nunca fueron recuperadas.

“Se trata de bienes de extinción que desde 2013 hasta 2017, siguen ocupados de manera indebida por personas que no son sus propietarias, que no son campesinos y que, por el contrario, se han lucrado con la explotación de bienes del Estado. Por eso asumimos el reto de duplicar las operaciones de recuperación, avanzar en la compra de tierras y fortalecer el acompañamiento institucional de las autoridades”, afirmó el funcionario.

Y es que en total fueron 11 municipios de seis departamentos del país que resultaron beneficiados. Entre ellos se encuentran:

La Dorada, en Caldas, con 713 hectáreas;

Cimitarra (2.584 ha) y Sabana de Torres (179 ha), en Santander;

Puerto Boyacá (3.289 ha), en Boyacá;

Puerto Nare (1.255 ha),

Puerto Berrío (2.613 ha),

Puerto Triunfo (846 ha) y Yondó (3.676 ha), en Antioquia;

Honda (1.109 ha), en Tolima

Puerto Salgar (1.757 ha), en Cundinamarca.

Por su parte, Marcela Valencia, representante de ASOPRICAM, resaltó estar “muy felices”, pues su “Nuestra asociación llevaba más de 15 años solicitando tierra y solo hasta ahora, este gobierno nos cumplió”.

“Nos alegra que estas tierras por fin regresen a nuestras manos, vamos a darles el uso que merecen. Hoy dejamos atrás el horror de la guerra para sembrar yuca, cacao y paz en nuestros nuevos territorios”, agregó.

Adicionalmente, fueron varios gremios campesinos los que se vieron apoyados con este nuevo proceso de entrega. Allí, aparece nombres como la Corporación de Pescadores Artesanales y Campesinos del Magdalena, la Asociación de Campesinos Emprendedores (Acoem), la Asociación Granjeros Campesinos Alameda, la Corporación Regional Integral de Víctimas Desplazadas, Madres Cabeza de Hogar y Campesinos (Corpividcamh), la Asociación Autónoma Regional de Campesinos, Pescadores y Turismo (Asocampestu), la Asociación Campesina Agrofuturo, la Asociación de Proyectos Campesinos de Santander Semillas de Esperanza (Asomillas) y la Cooperativa Integral de Pescadores de Guarinocito (Cooipa), entre otras.

De tierras del narcotráfico a tierras productivas del campesinado

Ahora, Magdalena Medio, como no es un secreto, ha sido una región azotada históricamente por la violencia, de las que derivan actores como el narcotráfico.

Pues bien, estas tierras en las que antes se movieron varios capos del narcotráfico, como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, quien fue cofundador y segundo al mando de El Cartel de Medellín, ahora serán producidas por el campesinado, que impulsará la soberanía alimentaria de la región y el desarrollo del campo nacional.

Además, otros predios que ahora están en manos de trabadores del campo fueron utilizados por el israelí Yair Klein, quien entrenó a los hermanos Castaño y a los primeros grupos paramilitares, financiados por Gonzalo Rodríguez Gacha. También, fincas que estuvieron bajo el control de estructuras ligadas a antiguos jefes de las AUC, entre ellos Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’; Jorge Agudelo Gallego, alias ‘Ruso’; y Carlos Mario Ospina Bedoya, alias ‘Tomate’.

Proceso de recuperación de las tierras

Durante décadas, estas tierras sirvieron como centros de operaciones y refugio de narcotraficantes y paramilitares. Ahora, en un giro histórico, dejan atrás la guerra para convertirse en territorios de vida, producción y paz.

Para lograr esta recuperación histórica fue necesario desplegar operativos policiales de gran envergadura, en los que el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, en articulación con la Sociedad de Activos Especiales y con el acompañamiento de la Policía Nacional, recorrieron varios kilómetros con el fin de recuperar estas tierras que en el pasado fueron utilizadas como centros de procesamiento y tráfico de droga, entrenamiento de grupos ilegales y almacenamiento de armas.

Al respecto, Harman enfatizó: “A las autoridades locales y regionales decirles colaboren, acompañen este proceso y sírvanle al campesinado que los eligió, gobernador de Caldas, esa es la invitación maravillosa que le hacemos a usted, a los alcaldes de la región y a las autoridades regionales de la manera más respetuosa posible”.

Pronunciamiento del presidente Gustavo Petro

Finalmente, el presidente Petro hizo un llamado a la Policía Nacional para que vele por la seguridad campesina, esto luego del asesinato del líder de ese gremio Germán Rozo.

“Le ordeno a la Policía Nacional cuidar al campesinado o, de lo contrario, que se cambie la Policía, porque no vamos a permitir un asesinato más. Aquí no viene otro ‘Gacha’ a matar campesinos”, dijo el jefe de Estado.

Así, con estas 18.000 hectáreas que hoy están en manos de campesinos, víctimas y comunidades étnicas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro cumple con el mandato popular de impulsar una Reforma Agraria ágil y efectiva, que devuelve la tierra, la dignidad y los derechos territoriales a quienes históricamente la han trabajado.

Este logro fortalece al movimiento campesino como actor central de la Reforma Agraria, garante de la soberanía alimentaria y pieza clave en la construcción de paz en los territorios.