Si le cuesta decir ‘No’ esto dice la psicología sobre su personalidad

Alrededor del mundo hay una cantidad innumerable de personas a las cuales les cuesta decir que no, y muchas veces se ven envueltos en situaciones, conflictos o necesidades como resultado de su falta de asertividad para comunicar las decisiones que van realmente alineadas con sus principios y pensamientos.

Si usted es una persona a la que se le dificulta negarse a diferentes favores, propuestas o invitaciones, debe intentar cambiarlo, pues la comunicación asertiva es un aspecto fundamental para construir su autoestima, pues de esta forma usted mismo le está dando valor a sus derechos, sus ideas y sus opiniones.

¿Por qué es importante decir que no?

Hay 3 razones fundamentales por las que usted debería empezar a incluir esta respuesta dentro de su día a día, pues esta respuesta no debe ser vista como algo negativo, simplemente está rechazando algo que va en contra de sus principios, posibilidades o gustos.

Diciendo que no, usted puede estar evitando ser manipulado por otras personas, pues al hacer algo que no quiere, puede llegar a sentirse usado y podrá crear dentro suyo un sentido de resentimiento hacia aquella persona que lo puso en una situación en la cual no le gustaría estar.

Además de esto, se encontraría construyendo su autoestima, aumentando su seguridad en sí mismo, y sintiéndose libre de poder elegir según sus gustos y su conveniencia, sabiendo que el orden de su vida lo establece por medio de sus propias decisiones.

Y por último, se evitará conflictos y malentendidos, pues no tendrá que verse envuelto en situaciones en las cuales no le gustaría estar, evitando así, un malestar tanto con los demás como consigo mismo.

¿Por qué hay miedo a decir que no?

Hay diversas situaciones en las que es normal decir que no, sin embargo, verse en situaciones incómodas donde no se quiere estar comúnmente, nos habla de algo que se convirtió en un problema. Usualmente, esto se debe a un sentimiento de culpa y la idea de ser visto como una mala persona, por lo que termina cediendo a situaciones con las que no se está de acuerdo.

Además de esto, evitar decir que no o rechazar situaciones o propuestas, está relacionado con una anticipación que realizan las personas sobre lo que puede pasar al decir que no, por ejemplo, que pueda crear una discusión más difícil o incómoda que genere rechazo en las demás personas.

Con base a esto, se ha establecido que el evitar negarse frente a los demás, hace parte de un comportamiento humano natural, el cual tiene como objetivo buscar una aceptación por parte de las demás personas.

Para tratar de mejorar en este aspecto, puede intentar diferentes alternativas, como por ejemplo, practicar el ‘No’ rotundo, una respuesta que deje clara tu decisión sin necesidad de sonar agresivo. También, debes dejar de disculparte en exceso, pues cuando expreses tu negativa hacia otra persona, no es razón para disculparte.

