¿Es malo? Significado de dormir con la televisión encendida, según psicólogos: Es muy común

En épocas de antaño, era poco común que en un hogar hubiese más de un televisor en todo el lugar, de hecho, en la mayoría de casos, solo había uno y se encontraba en la sala principal del recinto, sin embargo, con el paso de los años y tras vivir la era de las nuevas tecnologías, los aparatos electrónicos han invadido todos los ambientes de la casa.

En la actualidad, cada habitación, incluso hasta las cocinas y baños, poseen pantallas inteligentes que permiten estar conectados a Internet, y la invasión de la tecnología ha modificado decenas de hábitos en la vida diaria; es así como uno de los más frecuentes es dormir con la televisión encendida, casualmente, las personas que tienen esta conducta afirman que cuando no tienen la TV encendida no suelen conciliar el sueño, acostumbrando al cuerpo a ser dependiente de este escenario.

Lea también: Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 16 al 22 de junio

Aunque parece un hábito inofensivo, este hecho ha sido centro de diversos análisis por parte de la psicología y la medicina, quienes han advertido las afectaciones que pueden conllevar estas rutinas.

Significado de dormir con la televisión encendida

La Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que este hábito puede generar un impacto en la salud humana, esto en consecuencia de la contaminación lumínica, pues dormir bajo ambientes con luz artificial afecta el descanso, el equilibrio hormonal y el estado anímico; además, la OMS alerta sobre estas otras afectaciones:

Descanso no reparador: Los ciclos de sueño tendrán un descanso menos profundo y reparador, lo que implica que el estado de ánimo, la concentración y la energía se vean afectadas a lo largo del día.

Los ciclos de sueño tendrán un descanso menos profundo y reparador, lo que implica que el estado de ánimo, la concentración y la energía se vean afectadas a lo largo del día. Aumento de la ansiedad y el estrés: El constante ruido que emite el televisor puede estimular la ansiedad, principalmente en personas con problemas de sueño.

El constante ruido que emite el televisor puede estimular la ansiedad, principalmente en personas con problemas de sueño. Producción de melatonina: Esta hormona es importante para conciliar el sueño, la luz azul de la pantalla inhibe la producción de melatonina y altera el ciclo natural del sueño.

Esta hormona es importante para conciliar el sueño, la luz azul de la pantalla inhibe la producción de melatonina y altera el ciclo natural del sueño. Desconexión de la mente: La mente requiere relajación para preparar el sueño, algo que no puede lograr cómodamente con la TV encendida.

La mente requiere relajación para preparar el sueño, algo que no puede lograr cómodamente con la TV encendida. Dependencia emocional: En algunas personas, este hábito puede ser una fuente de compañía y seguridad, lo que dificulta la posibilidad de dormir cuando no se presenta este escenario.

¿Qué dice la psicología sobre esta conducta?

Un estudio realizado por Northwestern University Feinberg School of Medicine de Chicago, publicado en The Proceedings of the National Academy of Sciences, concordó con la OMS y determinó dormir con la exposición de la luz del televisor altera el ciclo del sueño; lo que, en consecuencia, no permite la regulación adecuada de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la actividad vascular.

Le puede interesar: Dormir dos horas más los fines de semana ayuda reducir la ansiedad en adolescentes, según estudio

En la misma línea que la OMS, la psicología afirma que este hábito evidencia una dependencia emocional por la compañía y seguridad que le brindan el ruido y la luz que emite el televisor, además, hace referencia a la evasión de pensamientos intrusivos o constantes cuestionamientos cuando prima el silencio en la habitación.

De esta manera, se recomienda crear un ambiente oscuro y tranquilo para que el cuerpo produzca melatonina y logre conciliar el sueño rápidamente, además, se recomienda mantener una regularidad en el reloj biológico, evitando dormir a diferentes horas frecuentemente.