¿Las redes sociales aumentan problemas de salud mental en niños y jóvenes?: esto dice la psicología
Conozca aquí los riesgos que puede traer el uso excesivo de las pantallas a temprana edad.
Durante los últimos años, varios estudios han revelado los impactos negativos que puede tener el uso excesivo de las redes sociales entre los niños y adolescentes.
Aunque no todas las experiencias son iguales, cada vez hay más evidencias de que demasiado tiempo conectado, los estándares de belleza irreales y la presión por la imagen digital están pasando factura en la salud de los menores.
Le puede interesar: Hay nueva Ley de Salud Mental en Colombia: ¿qué cambios traerá en 2025?
“Los jóvenes han hecho un uso problemático del internet”
Durante un encuentro organizado por el Consejo General de Psicología de España y la Plataforma Control Z, varios psicólogos, psiquiatras y otros especialistas determinaron que aquellos jóvenes que han hecho un uso excesivo de internet y de las redes sociales, suelen ser menos empáticos y más impulsivos.
Además, también pueden tener problemas de comprensión verbal, peor tolerancia frente a la frustración, trastornos de sueño y mayor desarrollo de conductas suicidas, entre otros aspectos que afectan negativamente la vida de los niños y jóvenes.
¿Cuáles son las señales de alarma?
Estos son algunos de los efectos que se están observando con mayor frecuencia:
- Presión estética temprana: niñas muy pequeñas (incluso desde los 9 años) preocupadas por el envejecimiento, las arrugas o lucir más “bellas”. Situación que está alimentado por imágenes idealizadas en redes.
- Problemas de salud mental: creciente presencia de ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Además, los especialistas advierten que los jóvenes con estos síntomas tienden a pasar más tiempo en redes sociales.
- Disminución de empatía, tolerancia a la frustración y habilidades comunicativas: cuando gran parte de la interacción social es virtual, los jóvenes pueden tener más dificultades para manejar emociones, frustración o para comunicarse adecuadamente con las personas a su alrededor.
- Aislamiento y pérdida de actividades reales: los niños que pasan mucho tiempo en redes sociales, tienen menos tiempo al aire libre, para jugar, estudiar o compartir con otros presencialmente.
Lea también: Gobierno autoriza destinación de 150 millones de dólares para financiación de ley de salud mental
Más información
¿Por qué se produce?
- Algoritmos que fomentan la comparación social: este factor muestra contenido idealizado que puede generar sentimientos de insuficiencia cuando los jóvenes se comparan con imágenes irreales.
- Disponibilidad constante: acceso permanente a redes y dispositivos sin límites de horario ni supervisión puede llevar al uso compulsivo, interrupción del sueño, dificultad para desconectarse.
- Falta de educación digital y regulación: los niños a menudo no reciben orientación sobre cómo manejar su exposición digital, no se establecen límites claros y las plataformas no siempre tienen mecanismos suficientes para proteger usuarios jóvenes.
¿Cómo puede evitar esto en sus hijos?
Aquí algunas recomendaciones prácticas para padres, educadores y responsables:
- Establecer normas claras de uso: es importante que defina las horas en que ellos pueda hacer uso de los dispositivos, tiempos sin tecnología, momentos sin redes sociales (especialmente antes de dormir).
- Supervisión y acompañamiento: es necesario que converse con los jóvenes sobre lo que ven en redes, qué les molesta, qué emociones les genera, y guiarlos para evaluar lo que consumen.
- Fomentar actividades fuera de pantalla: busque alternativas como deportes, lectura, música, encuentros presenciales, contacto con la naturaleza, que ellos puedan realizar.
- Educar sobre autoestima y pensamiento crítico: trabajar con ellos la aceptación de su cuerpo, identidad, valores personales, distinguir lo que es real de lo que es fabricado digitalmente.
- Leyes y políticas públicas: muchos expertos sugieren normas que limiten el acceso a redes sociales a edades tempranas, responsabilicen a las plataformas digitales en cuanto a contenidos, diseño de algoritmos y protección para menores.
Le puede interesar: ¿Los realitys shows cómo influyen en la salud mental y en la adolescencia? esto dicen los médicos