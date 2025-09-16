¿Las redes sociales aumentan problemas de salud mental en niños y jóvenes?: esto dice la psicología

Imagen de referencia de niños en redes sociales. Foto: Getty Images / Keiko Iwabuchi

Durante los últimos años, varios estudios han revelado los impactos negativos que puede tener el uso excesivo de las redes sociales entre los niños y adolescentes.

Aunque no todas las experiencias son iguales, cada vez hay más evidencias de que demasiado tiempo conectado, los estándares de belleza irreales y la presión por la imagen digital están pasando factura en la salud de los menores.

Le puede interesar: Hay nueva Ley de Salud Mental en Colombia: ¿qué cambios traerá en 2025?

“Los jóvenes han hecho un uso problemático del internet”

Durante un encuentro organizado por el Consejo General de Psicología de España y la Plataforma Control Z, varios psicólogos, psiquiatras y otros especialistas determinaron que aquellos jóvenes que han hecho un uso excesivo de internet y de las redes sociales, suelen ser menos empáticos y más impulsivos.

Además, también pueden tener problemas de comprensión verbal, peor tolerancia frente a la frustración, trastornos de sueño y mayor desarrollo de conductas suicidas, entre otros aspectos que afectan negativamente la vida de los niños y jóvenes.

¿Cuáles son las señales de alarma?

Estos son algunos de los efectos que se están observando con mayor frecuencia:

Presión estética temprana: niñas muy pequeñas (incluso desde los 9 años) preocupadas por el envejecimiento, las arrugas o lucir más “bellas”. Situación que está alimentado por imágenes idealizadas en redes.

niñas muy pequeñas (incluso desde los 9 años) preocupadas por el envejecimiento, las arrugas o lucir más “bellas”. Situación que está alimentado por imágenes idealizadas en redes. Problemas de salud mental: creciente presencia de ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Además, los especialistas advierten que los jóvenes con estos síntomas tienden a pasar más tiempo en redes sociales.

creciente presencia de ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Además, los especialistas advierten que los jóvenes con estos síntomas tienden a pasar más tiempo en redes sociales. Disminución de empatía, tolerancia a la frustración y habilidades comunicativas: cuando gran parte de la interacción social es virtual, los jóvenes pueden tener más dificultades para manejar emociones, frustración o para comunicarse adecuadamente con las personas a su alrededor.

cuando gran parte de la interacción social es virtual, los jóvenes pueden tener más dificultades para manejar emociones, frustración o para comunicarse adecuadamente con las personas a su alrededor. Aislamiento y pérdida de actividades reales: los niños que pasan mucho tiempo en redes sociales, tienen menos tiempo al aire libre, para jugar, estudiar o compartir con otros presencialmente.

Lea también: Gobierno autoriza destinación de 150 millones de dólares para financiación de ley de salud mental

¿Por qué se produce?

Algoritmos que fomentan la comparación social: este factor muestra contenido idealizado que puede generar sentimientos de insuficiencia cuando los jóvenes se comparan con imágenes irreales. Disponibilidad constante: acceso permanente a redes y dispositivos sin límites de horario ni supervisión puede llevar al uso compulsivo, interrupción del sueño, dificultad para desconectarse. Falta de educación digital y regulación: los niños a menudo no reciben orientación sobre cómo manejar su exposición digital, no se establecen límites claros y las plataformas no siempre tienen mecanismos suficientes para proteger usuarios jóvenes.

¿Cómo puede evitar esto en sus hijos?

Aquí algunas recomendaciones prácticas para padres, educadores y responsables:

Establecer normas claras de uso: es importante que defina las horas en que ellos pueda hacer uso de los dispositivos, tiempos sin tecnología, momentos sin redes sociales (especialmente antes de dormir).

es importante que defina las horas en que ellos pueda hacer uso de los dispositivos, tiempos sin tecnología, momentos sin redes sociales (especialmente antes de dormir). Supervisión y acompañamiento : es necesario que converse con los jóvenes sobre lo que ven en redes, qué les molesta, qué emociones les genera, y guiarlos para evaluar lo que consumen.

: es necesario que converse con los jóvenes sobre lo que ven en redes, qué les molesta, qué emociones les genera, y guiarlos para evaluar lo que consumen. Fomentar actividades fuera de pantalla: busque alternativas como deportes, lectura, música, encuentros presenciales, contacto con la naturaleza, que ellos puedan realizar.

busque alternativas como deportes, lectura, música, encuentros presenciales, contacto con la naturaleza, que ellos puedan realizar. Educar sobre autoestima y pensamiento crítico: trabajar con ellos la aceptación de su cuerpo, identidad, valores personales, distinguir lo que es real de lo que es fabricado digitalmente.

trabajar con ellos la aceptación de su cuerpo, identidad, valores personales, distinguir lo que es real de lo que es fabricado digitalmente. Leyes y políticas públicas: muchos expertos sugieren normas que limiten el acceso a redes sociales a edades tempranas, responsabilicen a las plataformas digitales en cuanto a contenidos, diseño de algoritmos y protección para menores.

Le puede interesar: ¿Los realitys shows cómo influyen en la salud mental y en la adolescencia? esto dicen los médicos