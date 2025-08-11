¿Por qué las personas vuelven a ver las mismas series y películas? Esto dice la psicología

Con la llegada de las diferentes plataformas de streaming que se han consolidado en el mundo, las personas cuentan cada día con un mayor número de opciones a la hora de elegir series o películas para maratonear o descubrir en sus tiempos libres; y, aunque el contenido parece casi ilimitado, la realidad es que millones de usuarios alrededor del mundo recurren una y otra vez a los mismos contenidos audiovisuales, esto en medio de todo tipo de contextos, trátese de relajarse luego de un día intenso, acompañar con una comida o disfrutar de una historia ya conocida; aunque este tipo de conductas se ha vuelto frecuente, en el fondo cuenta con diferentes explicaciones de acuerdo a la psicología.

Gracias a la ciencia, se ha podido demostrar que este tipo de acciones puede funcionar como un mecanismo de regulación emocional, lo que permite a la persona conectar con la nostalgia e incluso una estrategia con el propósito de reducir el estrés; existen subcategorías de estas conductas conocidas como “efecto de mera exposición” o el “alivio de sobrecarga de opciones”, cada uno de ellos contando con razonamientos y explicaciones con base en la psicología.

Caracol Radio recopiló la información de diferentes psicólogos, quienes se han manifestado en referencia al tema y explican el porqué las personas repiten las mismas series o películas, resaltando los beneficios y posibles riesgos al respecto, pues estos hábitos permiten entender el funcionamiento de la mente y las emociones.

¿Por qué las personas vuelven a ver las mismas series y películas?

Zona de confort y regulación emocional

Repetir series o películas conocidas brinda una sensación de control y previsibilidad, lo que ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. En contextos de incertidumbre o dificultad emocional, volver a lo familiar se convierte en una estrategia de autocuidado emocional.

Nostalgia: conexión con mejores recuerdos

Los contenidos repetidos evocan momentos felices del pasado, conectando a las personas con etapas emocionales agradables.

Efecto de mera exposición: el poder de lo familiar

Cuanto más vemos algo, más nos gusta. Este fenómeno psicológico, que es conocido como el efecto de mera exposición, explica por qué la repetición propicia apego emocional y placer.

Detalles nuevos; familiaridad con novedad

Al conocer la trama, el espectador puede descubrir sutilezas pasadas por alto, apreciando la historia desde una perspectiva más profunda.

Recompensas de dopamina y motivación cerebral

Volver a lo conocido, libera dopamina, reforzando el hábito de revisionado, especialmente en momentos de estrés.

Evadir la “paradoja de la elección”

La sobreabundancia de opciones genera ansiedad; elegir lo ya conocido simplifica y evita la fatiga de decidir.

Relaciones parasociales: seguridad en personajes ficticios

Al reencontrarse con personajes conocidos, las personas reproducen vínculos emocionales que les otorgan compañía y pertenencia, sin riesgo de rechazo.

Restauración cognitiva y emocional

Ver algo conocido requiere menos esfuerzo mental, ayudando a recuperar energía y autorregulación emocional.

Autodescubrimiento y crecimiento personal

Cada visionado puede ofrecer nuevas lecturas: cómo se interpreta una escena puede cambiar la perspectiva, la madurez, lo que lleva a comprender la propia evolución emocional.

Reflexión crítica: refugio válido, ¿hasta cuándo?