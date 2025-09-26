Joven minero murió tras quedar atrapado en talud de tierra en El Bagre

El Bagre, Antioquia

La alcaldía de El Bagre confirmó que el joven Heuler Andrés Beleño perdió la vida luego de quedar atrapado en una mina del corregimiento Puerto Claver, Bajo Cauca antioqueño, mientras realizaba labores de extracción de minerales.

El accidente se registró en horas de noche del jueves 25 de septiembre, cuando un talud de tierra se desprendió al interior de la explotación minera. Testigos señalaron que Beleño quedó completamente atrapado bajo toneladas de tierra y escombros, lo que obligó a una operación de rescate que se extendió por más de dos horas.

Finalmente, tras la labor de sus compañeros y habitantes de la zona, el joven fue extraído y trasladado de urgencia al centro de salud del corregimiento.

Según el reporte oficial, Heuler ingresó con signos vitales y recibió atención médica inmediata. Sin embargo, su estado era crítico y, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, falleció poco después de llegar al lugar.

Las autoridades locales informaron que adelantan las investigaciones para establecer las causas del derrumbe y evaluar las condiciones de seguridad de la mina, una de las principales actividades económicas de la región.