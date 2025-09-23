Los 23 mineros atrapados en mina de Segovia ya recibieron alimentos e hidratación

Segovia- Antioquia

Mientras avanzan las labores de rescate de los 23 mineros atrapados en un socavón del municipio de Segovia en el Nordeste de Antioquia. Lo principal es retirar la tierra en el acceso a la mina para que los trabajadores, 18 de la empresa La Reliquia SAS y 5 de la empresa Aris Mining. Esta última es la que, mediante sus brigadistas, adelanta las labores con la Agencia Nacional de Minería y otros organismos.

Desde la zona se ha informado que los 23 trabajadores ya han recibido alimentación e hidratación por un ducto acondicionado para tal fin, lo mismo que un médico se ha logrado comunicar con ellos y ha entregado recomendaciones, al mismo tiempo que continúa la inyección de aire que los mantiene en buen estado de salud.

“Actualmente, se mantiene comunicación permanente con los mineros atrapados y se realiza medición de gases al interior de la mina, los cuales se encuentran en condiciones normales”, informa la Agencia Nacional de Minería.

La misma entidad gubernamental indicó que se espera que en las próximas horas se pueda comenzar con el rescate de los mineros, ya que la remoción de la tierra avanza sin contratiempos.