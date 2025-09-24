Fueron rescatados 7 de los 23 mineros atrapados en socavón de Segovia, Antioquia

Segovia, Antioquia

La Agencia Nacional de Minería confirmó que 7 de los 23 mineros que permanecían atrapados en el socavón de la mina La Reliquia, en Segovia, nordeste de Antioquia, fueron rescatados sanos y salvos, luego de más de 48 horas bajo tierra.

Una vez el operativo de rescate de todos los trabajadores finalice, las autoridades realizarán valoraciones médicas y los traslados que se requieran a centros asistenciales.

#ATENCIÓN l La Agencia Nacional de Minería confirmó que ya fueron rescatados los primeros siete mineros atrapados en un socavón de Segovia, Antioquia. pic.twitter.com/DQhVreF2nz — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) September 24, 2025

El accidente ocurrió el pasado 22 de septiembre, cuando un derrumbe de aproximadamente 15 metros bloqueó el acceso principal al socavón, ubicado a unos 80 metros de profundidad. Desde entonces, las labores de rescate se han visto marcadas por la dificultad del terreno y la magnitud del colapso, lo que ha obligado a un trabajo cuidadoso y constante de los equipos especializados.

Durante este tiempo los mineros pudieron mantener comunicación telefónica con sus familiares, orientación médica a distancia, suministro de alimentos, mantas térmicas y otros elementos básicos vitales para su supervivencia.

Continúa la operación de rescate

En las operaciones participan Salvamento Minero, la multinacional canadiense Aris Mining y la brigada de emergencia de la empresa La Reliquia S.A.S., que han dispuesto personal y maquinaria para remover el material y garantizar la seguridad en el proceso.

Las autoridades locales y la empresa minera reiteraron su compromiso de continuar con las labores de rescate hasta lograr el retorno seguro de los 16 trabajadores que aún permanecen atrapados.