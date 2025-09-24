Fueron rescatados 7 de los 23 mineros atrapados en socavón de Segovia, Antioquia
Luego de 48 horas, las autoridades lograron remover los 15 metros del derrumbe.
Segovia, Antioquia
La Agencia Nacional de Minería confirmó que 7 de los 23 mineros que permanecían atrapados en el socavón de la mina La Reliquia, en Segovia, nordeste de Antioquia, fueron rescatados sanos y salvos, luego de más de 48 horas bajo tierra.
Una vez el operativo de rescate de todos los trabajadores finalice, las autoridades realizarán valoraciones médicas y los traslados que se requieran a centros asistenciales.
El accidente ocurrió el pasado 22 de septiembre, cuando un derrumbe de aproximadamente 15 metros bloqueó el acceso principal al socavón, ubicado a unos 80 metros de profundidad. Desde entonces, las labores de rescate se han visto marcadas por la dificultad del terreno y la magnitud del colapso, lo que ha obligado a un trabajo cuidadoso y constante de los equipos especializados.
Durante este tiempo los mineros pudieron mantener comunicación telefónica con sus familiares, orientación médica a distancia, suministro de alimentos, mantas térmicas y otros elementos básicos vitales para su supervivencia.
Continúa la operación de rescate
En las operaciones participan Salvamento Minero, la multinacional canadiense Aris Mining y la brigada de emergencia de la empresa La Reliquia S.A.S., que han dispuesto personal y maquinaria para remover el material y garantizar la seguridad en el proceso.
Las autoridades locales y la empresa minera reiteraron su compromiso de continuar con las labores de rescate hasta lograr el retorno seguro de los 16 trabajadores que aún permanecen atrapados.