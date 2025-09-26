Hoy arranca la Feria de la Vivienda en Plaza Mayor de Medellín

Medellín

La Lonja, como gremio inmobiliario, realizará la Feria de la Vivienda entre hoy, viernes 26 de septiembre y el próximo domingo, 28 de septiembre, en los pabellones Verde y Azul de Plaza Mayor.

Según explicó Federico Estrada, gerente de La Lonja el gremio inmobiliario, entidad que organiza este evento, este certamen ha evolucionado en los últimos años, consolidándose como la vitrina inmobiliaria más importante de Antioquia y una de las más importantes del país, con una amplia oferta que integra vivienda nueva usada y servicios complementarios.

¿Cuántos proyectos estarán disponibles en la Feria de la Vivienda?

En total serán 420 proyectos de los cuales el 21 por ciento están ubicados en Medellín, el 26 por ciento en el sur del Valle de Aburrá, el 12 por ciento en el norte de esta zona metropolitana y el 20 por ciento en el Oriente antioqueño, además, habrá una oferta para quienes desean invertir o vivir en otras ciudades del país.

Desde la organización del evento sugirieron tener claro cuál es el propósito de invertir en vivienda, si es para vivir en ella o para generar rentabilidades. De esa visión depende el tipo de inmueble que se requiere, la ubicación, el precio, las comodidades, entre otros factores.

De acuerdo con las cifras de La Lonja el gremio inmobiliario entre el 20 por ciento y el 25 por ciento de los compradores de vivienda nueva la quieren como inversión de largo plazo, es decir, para alquilar, mientras que cerca del 3 por ciento lo hacen como inversión de corto plazo, es decir, para revender.

Entidades financieras en la Feria

En la Feria habrá posibilidades de tener información sobre la financiación de los proyectos, allí los visitantes podrán acudir a las diferentes entidades y simular créditos, preguntar por los plazos en los cuales se pueden pagar las cuotas iniciales o los pagos del inmueble, tasas y tener una visión clara de la manera como se deben organizar los recursos para poder adquirir el inmueble.

Subsidios y ayudas complementarias

Las Cajas de Compensación y entidades del gobierno local y seccional que ofrecen subsidios estarán presentes en Plaza Mayor durante estos tres días.

Habrá asesoría del Instituto de Vivienda de Medellín, la Empresa de Vivienda de Antioquia, Comfama y Comfenalco Antioquia, que al igual que los bancos, estarán en el mismo espacio para asesorar a los compradores.

¿Es buen momento para comprar vivienda?

Según el gerente de La Lonja, Federico Estrada “contamos con una baja tasa de inflación, que permite que los ingresos reales de los hogares antioqueños se mantengan relativamente estables y una tasa de interés para crédito hipotecario que bordea el 11 por ciento anual, es decir menos, del 1 por ciento mensual, lo que les permite a los hogares del departamento llevar a cabo una inversión segura y rentable”.

¿Cómo van las ventas de vivienda este año?

Durante los primeros ocho meses del año, en el Área Metropolitana se han vendido cerca de 39 mil 600 inmuebles entre nuevos y usados, lo que representa un incremento del 8,3 por ciento y según cifras de la Galería Inmobiliaria, en ese mismo periodo de tiempo se han vendido 14 mil 903 unidades de vivienda nueva en el Valle de Aburrá y el Oriente cercano esto demuestra la recuperación del sector de la construcción.