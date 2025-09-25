El Tren de Aragua pone en riesgo a las instituciones: alcalde Carlos Galán

Medellín, Antioquia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estuvo como invitado en el foro Construyendo País, organizado por la Federación de Comerciantes (Fenalco), que desarrolla su encuentro anual en la ciudad de Medellín, en esta ocasión celebrando 80 años.

En este espacio que también compartió con sus homólogos de Medellín, Cartagena, Cali y Manizales, le consultaron sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro en la ONU sobre el grupo criminal transnacional Tren de Aragua. En ese sentido, el alcalde, explicó que esta estructura pone en riesgo a las instituciones por sus acciones ilegales que ha ampliado con sus tentáculos en Bogotá. El alcalde Galán calificó como un error desconocer el alcance del Tren de Aragua, responsable de múltiples crímenes en la capital del país.

“Y el Tren del Agua es uno de los actores principales en Bogotá que articula, que coordina esas redes criminales, que se dedican a la extorsión, que se dedican al tráfico de estupefacientes, que se dedican a todo tipo de actividad criminal, incluyendo el hurto. Entonces, por eso, nos parece un error que el Gobierno Nacional minimice lo que significa Tren del Agua”.

El mandatario dijo que de este grupo ya se reportan al menos cien personas capturadas por diferentes delitos.

Recordemos que esta estructura criminal ha intentado ingresar a otras ciudades, entre ellas Medellín, como en su momento lo ha informado el alcalde Federico Gutiérrez. En esta zona del país ya se han reportado algunas capturas.