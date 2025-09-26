El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La unidad del Pacto Histórico, somos todos o no hay partido: Pizarro sobre personería jurídica

Luego que el Tribunal Superior de Bogotá suspendiera provisionalmente la resolución 09673 del Consejo Nacional Electoral que otorgaba la personería jurídica al Pacto Histórico como un partido único fusionando a la UP, el Polo Democrático y el Partido Comunista, para los próximos comicios, pero excluyendo a los movimientos Progresistas y Colombia Humana, se han dado varias reacciones políticas.

Lea más información: Tribunal suspende resolución del CNE que aprobó al Pacto Histórico como partido único

La precandidata presidencial María José Pizarro, habló en 6AM sobre este tema e indicó qué: “Lo que tenemos hoy es una ausencia de respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), nosotros radicamos una solicitud para que se diera una prórroga a la realización de una consulta, pero seguimos esperando la respuesta”

Pizarro aseguró que desde el partido se han hecho todos los requerimientos legales, pero no tienen respuestas, recordó que en las últimas horas se falló una tutela a favor para que las candidaturas pudieran inscribirse y participar en las consultas del Pacto Histórico.

Le puede interesar: El Tribunal Superior de Bogotá abre la puerta de la democracia: Petro por Pacto Histórico

¿La decisión es definitiva?

En Caracol Radio, María José Pizarro afirmó que esta no es una decisión que puedan tomar los precandidatos presidenciales, es una decisión que se toma por parte de las directivas de cada uno de los partidos.

“El Pacto Histórico somos todos, los cinco partidos fundantes y estamos todos o sencillamente no hay partido. Puede haber muchos intereses particulares pero las candidaturas también son para fortalecer el Pacto”

Lea también: Pacto Histórico no participará de la consulta interna de octubre para elegir candidato único

La precandidata expresó que en el momento están a la espera de tres cosas por parte del Consejo Nacional Electoral:

La prórroga que se solicitó La personería jurídica de Progresistas La situación de Colombia Humana

Afirmó que hay precandidaturas que no deberían ser únicas como en el caso de Gustavo Bolívar o Carolina Corcho, “El Pacto es una unidad y todos debemos trabajar para fortalecer al partido, no se trata de candidaturas únicas”