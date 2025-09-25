Sociedad de Cirugía de Hospital San José cierra servicios para usuarios de Nueva EPS

Por medio de una carta dirigida a la interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía, la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José, le notificó la terminación del contrato de atención para usuarios de esa EPS, debido a la falta de pagos regulares que ha desencadenado que la deuda con el hospital vaya en aumento.

“Nuestra capacidad instalada es pequeña y hemos tenido problemas de relacionamiento, no hay interlocución con la Nueva EPS, no tenemos pagos regulares, la deuda se viene creciendo, no tenemos una cartera clara porque los dineros van y vienen en glosas, no las podemos radicar, entonces esto hace que no sea un cliente fácil para nosotros”, explicó Carlos Humberto Pérez Moreno-Director General de la Sociedad de Cirugía del Hospital San José.

En los próximos 60 días atenderán a los afiliados de Nueva EPS como establece el contrato, y después de este periodo, la entidad deberá redireccionar a los pacientes a otros prestadores.

“Para garantizar los principios de legalidad, igualdad y universalidad, el respeto por los derechos de los usuarios y la sostenibilidad de las instituciones prestadoras de servicios la terminación del contrato se hará efectiva el 1° de diciembre de 2025, cumpliendo así con los plazos y condiciones pactadas" dice la carta enviada a la interventora de Nueva EPS.