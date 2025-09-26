Bolívar, Pizarro y Muhamad declinan aspiración a la presidencia: se unen a campaña de Iván Cepeda

Luego de que el Pacto Histórico anunciara su aval para la inscripción a la consulta interna de octubre de Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván cepeda, los precandidatos Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Susana Muhamad confirmaron la declinación de su aspiración a la presidencia y su apoyo al senador Cepeda en las elecciones del 2026.

El primero en anunciar su apoyo al senador fue Gustavo Bolívar quien aseguró que la decisión de retirarse de la contienda fue más una cuestión de ética, ya que su coherencia está por encima de cualquier ambición política.

“He decidido no inscribirme porque tengo que suscribir un convenio según el cual tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, una candidatura con muchas incoherencias, con muchas sombras sobre si y sobre un candidato que tengo muchas dudas. Esto es una cuestión de principios y mi coherencia está por encima de cualquier ambición política”, afirmó Bolívar.

Además, señaló que apoyará a Cepeda porque es un hombre coherente y decente con el que se sentirá representado.

Por su parte, María José Pizarro, también anunció su retiro de la contienda presidencial, pero ratificó su apoyo a Iván Cepeda.

“Estaré, como siempre, del lado correcto de la historia y de este proyecto político que nació del pueblo y seguirá caminando con dignidad”, aseguró.

Asimismo, expresó su gratitud a las personas que apoyaron su campaña y señaló que seguirá luchando ante el CNE para que existan garantías reales de participación política para Progresistas y para la unidad del Pacto Histórico.

Finalmente, la exministra Susana Muhamad, también se unió a este apoyo para el senador y aseguró que seguirá luchando contra la corrupción.