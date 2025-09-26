Política

El presidente Petro advirtió que el Pacto Histórico si debe ir a consulta en octubre

El partido político anunció la cancelación de la consulta sin hablar previamente con el mandatario. Sin embargo, el presidente afirmó que la coalición si debe participar.

Pacto Histórico | Foto: Suministrada

Pacto Histórico | Foto: Suministrada

Mariana Neira

Luego de que el Pacto Histórico anunciara que no participará en la consulta interna de octubre para elegir a su único candidato presidencial, el presidente Petro reiteró que la colectividad debe participar.

“El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos”, afirmó el mandatario por medio de su cuenta de X.

La decisión tomada por el partido afirmaba que el Comité Político sería el encargado de definir cuál será el mecanismo democrático que “garantice una sola candidatura en nombre del Pacto Histórico en esta contienda electoral”.

Además, el comunicado surgió luego de una reunión previa el jueves 25 de septiembre, entre Iván Cepeda, Jaime Dussán, Gloria Flores, Jesús Alberto Castilla del Polo Democrático en el que alegaban que no había garantías jurídicas para realizarla.

“Circunstancias jurídicas actualmente nos impiden realizar consultas como movimiento unificado”, aseguraban en el comunicado.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad