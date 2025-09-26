El presidente Petro advirtió que el Pacto Histórico si debe ir a consulta en octubre

Luego de que el Pacto Histórico anunciara que no participará en la consulta interna de octubre para elegir a su único candidato presidencial, el presidente Petro reiteró que la colectividad debe participar.

“El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos”, afirmó el mandatario por medio de su cuenta de X.

#POLÍTICA "Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos", así se refirió el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) para reiterar que el Pacto Histórico debe ir a una consulta popular.https://t.co/vwS5QSGZRX pic.twitter.com/oQoLWlycfh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 26, 2025

La decisión tomada por el partido afirmaba que el Comité Político sería el encargado de definir cuál será el mecanismo democrático que “garantice una sola candidatura en nombre del Pacto Histórico en esta contienda electoral”.

Además, el comunicado surgió luego de una reunión previa el jueves 25 de septiembre, entre Iván Cepeda, Jaime Dussán, Gloria Flores, Jesús Alberto Castilla del Polo Democrático en el que alegaban que no había garantías jurídicas para realizarla.

“Circunstancias jurídicas actualmente nos impiden realizar consultas como movimiento unificado”, aseguraban en el comunicado.

Noticia en desarrollo...