Petro asegura que Pacto Histórico debe ir Consulta Popular: el pueblo tiene derecho a escoger
El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa de nuevo la discusión por la consulta popular.
Las elecciones del Pacto Histórico siguen dando de qué hablar, y es que ahora tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que requirió a la Registraduría permitir la inscripción de precandidaturas del partido para la consulta del próximo 26 de octubre, volvió a revivir el tema de la consulta.
El presidente Gustavo Petro aseguró que el Pacto Histórico debe ir a consulta popular porque debe ser el pueblo el que elija a sus candidatas y candidatos.
“Es el pueblo el que tiene derecho a elegir”.
¿Cuál será el futuro de los precandidatos del Pacto Histórico?
Con el aval del Tribunal, Carolina Corcho y Daniel Quintero convocaron a la inscripción de sus precandidaturas en la Registraduría Nacional, lo que representaría que la consulta reviviría.