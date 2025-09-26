Petro asegura que Pacto Histórico debe ir Consulta Popular: el pueblo tiene derecho a escoger

Las elecciones del Pacto Histórico siguen dando de qué hablar, y es que ahora tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que requirió a la Registraduría permitir la inscripción de precandidaturas del partido para la consulta del próximo 26 de octubre, volvió a revivir el tema de la consulta.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Pacto Histórico debe ir a consulta popular porque debe ser el pueblo el que elija a sus candidatas y candidatos.

“Es el pueblo el que tiene derecho a elegir”.

¿Cuál será el futuro de los precandidatos del Pacto Histórico?

Con el aval del Tribunal, Carolina Corcho y Daniel Quintero convocaron a la inscripción de sus precandidaturas en la Registraduría Nacional, lo que representaría que la consulta reviviría.