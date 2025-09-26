Actualidad

Petro asegura que Pacto Histórico debe ir Consulta Popular: el pueblo tiene derecho a escoger

El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa de nuevo la discusión por la consulta popular.

Gustavo Petro. Foto: Getty Images.

Gustavo Petro. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

Las elecciones del Pacto Histórico siguen dando de qué hablar, y es que ahora tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que requirió a la Registraduría permitir la inscripción de precandidaturas del partido para la consulta del próximo 26 de octubre, volvió a revivir el tema de la consulta.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Pacto Histórico debe ir a consulta popular porque debe ser el pueblo el que elija a sus candidatas y candidatos.

“Es el pueblo el que tiene derecho a elegir”.

¿Cuál será el futuro de los precandidatos del Pacto Histórico?

Con el aval del Tribunal, Carolina Corcho y Daniel Quintero convocaron a la inscripción de sus precandidaturas en la Registraduría Nacional, lo que representaría que la consulta reviviría.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad