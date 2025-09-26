Pacto Histórico avala a Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho para consulta interna de octubre

Caracol Radio conoció que el comité político avaló a Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho como aspirantes a la consulta interna programada para el 26 de octubre.

El aval a los tres precandidatos quedó consignado en un acta que será enviada a la Registraduría Nacional, con lo que se formaliza su inscripción en la consulta.

Es así como el Pacto Histórico avanza en la definición de sus cartas políticas de cara a las elecciones de 2026. En medio de las discusiones internas sobre la conformación de listas y la realización de una consulta presidencial, el comité político de la coalición cerró filas en torno a tres nombres que competirán en octubre para convertirse en el candidato único a la Presidencia.

¿Quién es Iván Cepeda?

Es senador del Pacto Histórico y miembro de la Comisión Segunda del Senado. Forma parte del equipo negociador del gobierno de Gustavo Petro en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y es uno de los principales arquitectos de la política de paz total del gobierno.

Castro es hijo de Manuel Cepeda Vargas, un dirigente de izquierda y congresista por la Unión Patriótica (UP), quien fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por agentes del Estado en colaboración con paramilitares. El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el crimen, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el daño al buen nombre y la estigmatización generada hacia su padre

¿Quién es Daniel Quintero?

Inició su vida política en 2015 cuando aspiró, sin éxito, a la Alcaldía de Medellín. Luego ocupó el cargo de viceministro de Economía Digital en el gobierno de Juan Manuel Santos y, en 2019, regresó a la contienda electoral con el movimiento Independientes, con el que ganó la Alcaldía de Medellín para el periodo 2020-2023.

Tras dejar la Alcaldía, consolidó su movimiento Independientes y estrechó su cercanía con el presidente Gustavo Petro, a quien apoyó en su campaña a la presidencia.

¿Quién es Carolina Corcho?

Médica psiquiatra y exvicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, se hizo visible en la política por su defensa del derecho a la salud y sus críticas al modelo de EPS. En 2022 fue ministra de Salud de Gustavo Petro, cargo desde el cual impulsó la reforma sanitaria que terminó hundida en el Congreso.

¿Que pasará con las listas a Senado y Cámara por el Pacto Histórico?

De manera paralela, la coalición también se prepara para dar a conocer, sobre las 5 de la tarde de este viernes, las listas a Senado y Cámara, que incluirán a los candidatos del movimiento Independientes.

Con estos pasos, el Pacto Histórico busca encaminarse hacia la definición de sus principales apuestas tanto en la contienda presidencial como en el Congreso.