Bolívar advierte que si Quintero sigue en la consulta del Pacto, él renunciará a su precandidatura

Colombia

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar está con un pie afuera de la consulta que pretende adelantar el Pacto Histórico para definir a su candidato único del 2026.

A las trabas que ha puesto el Consejo Nacional Electoral para el tema de la fusión del Pacto, dejando por fuera a la Colombia Humana y a Progresistas, se suma una nueva advertencia que ha hecho Bolívar debido a la precandidatura del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Si Quintero se mantiene, si mis compañeros no reaccionan, porque son conversaciones que estamos teniendo, yo no podría ir, porque si él gana, tendría la obligación de apoyarlo, y yo no voy a apoyar a una persona que está en las mismas condiciones a otra que ataque en 2022, que era Rodolfo Hernández”, aseguró el exfuncionario del Gobierno Petro.

Bolívar fue enfático en que “prefiero perder mil elecciones a perder mi coherencia, no lo haría”. Sin embargo, no descartaría hacer parte de la consulta de marzo: “Quedo ahí como una reserva, no sé. Si de pronto la consulta la gana Iván Cepeda, Carolina Corcho Susana Mohamada, María José Pizarro, cualquiera de los otros compañeros, pues entro a apoyarlos ya no aspiro más; pero si la llega a ganar Quintero, vuelvo y le salgo”.

El exalcalde de Medellín, que ha hecho llamados a que no haya divisiones, le pidió a Bolívar reconsiderar su salida: “Bolívar dijo que renunciará a la consulta del Pacto Histórico argumentando que no quiere competir conmigo. Le pido reconsidere esta decisión. La unidad es la victoria”.

El Comité Político del Pacto Histórico ha venido sosteniendo encuentros para definir si Quintero debe o no salir de la consulta debido a la situación judicial que enfrenta, tras ser llamado a juicio por la Fiscalía por el caso de Aguas Vivas.