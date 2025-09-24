Primer caso de desaparición en el Magdalena Medio que fue resuelto gracias a una campaña televisiva

Bucaramanga

En Santander una familia logró cerrar un duelo de más de tres décadas gracias a una campaña televisiva de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd).

La historia corresponde a Jonis Mejía Romero, quien había desaparecido en 1990 y cuyo cuerpo fue identificado en 2023, pero solo el año pasado su familia conoció la verdad.

De manera inesperada la familia Mejía Romero, en Barrancabermeja, se encontró de frente con el rostro de Jonis cuando apareció en un comercial de televisión emitido el 17 de octubre de 2024.

Puede leer: ONG exige aclarar ingreso de minera con apoyo del Ejército a La Paz, Santander

La campaña hacía parte de la estrategia Búsqueda Inversa, mediante la cual la Ubpd, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Medicina Legal difundieron imágenes y nombres de personas desaparecidas para que alguien pueda reconocerlos.

Ampliar

A Jonis lo encontraron en Buenaventura, Valle del Cauca, donde su cuerpo estaba sin identificar en el Parque Cementerio Jardines del Pacífico.

Más noticias: Bucaramanga recupera el Clavijero, joya patrimonial del maestro Guillermo Espinosa

Gracias a los análisis forenses su identidad fue confirmada, pero hacía falta ubicar a la familia. La campaña televisiva permitió el encuentro esperado.

“Este caso nos confirma que la Búsqueda Inversa es una herramienta que acerca la verdad. Invitamos a todas las familias que tienen seres queridos desaparecidos a mantener la esperanza y acercarse a la Ubpd”, señaló Nelly Güeto Posada, investigadora integral de la entidad en el Magdalena Medio.

Le sugerimos: “No es una guerra, es una carnicería”: soldado colombiano desertor en Ucrania

Ampliar

Es la primera persona identificada y devuelta a su familia en el Magdalena Medio gracias a esta estrategia.

A nivel nacional la Unidad ya ha logrado entregar 27 cuerpos identificados en distintos territorios.

“Nos cumplieron al entregarnos a nuestro ser querido. Ese día nos llamaron y nos dijeron que lo habían encontrado. Nos dio mucha alegría”, relató su hija.

Más noticias: Mujer denunció estafa en compra de palco para concierto de Silvestre Dangond en Bucaramanga

El caso de Jonis se enmarca en el Plan Regional de Búsqueda Barranca Región, que avanza en la ubicación de 1.495 personas desaparecidas en Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres.

La Unidad invita a las familias con seres queridos ausentes a comunicarse al número 316 280 2405, escribir al correo servicioalciudadano@unidadbusqueda.gov.co o acudir a la sede de Barrancabermeja en la calle 50 # 14-46.