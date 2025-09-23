Bucaramanga recupera el Clavijero, joya patrimonial del maestro Guillermo Espinosa

Bucaramanga

Después de más de una década, Bucaramanga vuelve a contemplar una de sus obras más representativas: el Clavijero, ubicado en el Parque de los Niños y entregado en 1987 por el maestro Guillermo Espinosa. Este monumento fue declarado bien de interés cultural de la ciudad y se restauró completamente en los últimos días.

Una obra emblemática del tiple y el folclor santandereano

El monumento, conformado por 33 piezas, simboliza el tiple y el requinto, instrumentos tradicionales en Santander. Además, rinde homenaje a la memoria de José A. Morales, compositor socorrano de canciones emblemáticas como Campesina santandereana y Pueblito viejo.

Inversión y restauración

La recuperación del Clavijero requirió más de 100 millones de pesos y un trabajo técnico de más de 15 días continuos. El proceso fue validado por expertos y por la familia del maestro Espinosa, quienes certificaron que la obra recuperó su estado original.

“Estos recursos son de los ciudadanos, y debemos protegerlos. El patrimonio es de todos y no puede volver a ser blanco de vandalismo como ocurrió con esculturas en el pasado”, señaló la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Laura Patiño.

Lea también: No habrá Día Sin Carro y Sin Moto en el área metropolitana de Bucaramanga este año, ¿Por qué?

Un nuevo espacio para la cultura

El Clavijero se encuentra en el Parque de los Niños, uno de los puntos de encuentro más tradicionales de Bucaramanga. Allí se desarrollarán becas de circulación artística y actividades culturales que buscan devolverle vida al escenario.

La administración municipal anunció que el reto ahora será mantener la obra libre de deterioro, incluso del impacto de las palomas, y convertirla en un atractivo cultural y turístico para las nuevas generaciones.