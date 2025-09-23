Mujer denunció estafa en compra de palco para concierto de Silvestre Dangond en Bucaramanga

Bucaramanga

La ciudadana, quien pidió mantener en reserva su nombre, contó en Caracol Radio que pagó 2 millones 400 mil pesos y nunca recibió las boletas.

En diálogo con el presunto señalado el hombre negó los hechos.

La mujer denunció ante la Fiscalía haber sido víctima de estafa cuando intentó adquirir boletas para el concierto de Silvestre Dangond en Bucaramanga el pasado 13 de septiembre.

La afectada relató que en agosto una compañera de trabajo la puso en contacto con un supuesto promotor de espectáculos, quien le ofreció un palco a cambio de 2 millones 400 mil de pesos.

“Él me pidió consignar el dinero en una cuenta a nombre de una mujer y durante semanas me mantuvo tranquila con fotos, videos y mensajes. Siempre respondía, mandaba su ubicación y hasta imágenes de eventos para aparentar que estaba gestionando las entradas. Eso me generó confianza. Pero al llegar la fecha del concierto me di cuenta de que había sido estafada”, declaró la denunciante.

Según la mujer al rastrear el número de WhatsApp del presunto responsable en internet, encontró varias denuncias de ciudadanos en distintas ciudades del país.

“Hay casos de Medellín, Bogotá y el Huila. Incluso algunas víctimas aseguraban que él ya había estado detenido por hechos similares”, explicó.

La víctima interpuso la denuncia el 15 de septiembre y la Fiscalía ya recopiló pruebas como comprobantes de consignación, fotos y conversaciones.

“Él no siente vergüenza de haber estafado pero sí le preocupa que lo denuncien públicamente, porque sigue engañando a más personas”, agregó.

El presunto estafador, contactado por este medio, negó haber recibido dinero y rechazó los señalamientos.

“Nunca vendí boletería ni palcos. No tengo antecedentes judiciales en Procuraduría, Contraloría ni Policía. Yo trabajo en representación de artistas y en medios radiales. Deben respetar la presunción de inocencia”, afirmó, aunque se negó a dar su nombre completo.

Además el hombre tenía conocimiento de la noticia de la captura de un dj que estafó a la excongresista Sofía Gaviria. Hecho que salió en medios hace casi diez años. Pero según él no tiene nada que ver y se demostró la supuesta inocencia del capturado.

La ciudadana mostró que al revisar las redes sociales de la persona que presuntamente le vendió el palco, encontró que era la misma cara del presunto dj que ha sido denunciado por este mismo tipo de estafas.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos comprar sus entradas únicamente en canales oficiales, dado que este tipo de fraudes se ha multiplicado en torno a espectáculos masivos.

Mientras tanto la Fiscalía continuará la investigación para esclarecer el caso y determinar si existe una red detrás de estas estafas reiteradas en varias regiones del país.