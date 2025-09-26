Carrascal gana terreno con Flamengo: DT reconoce que se vio mejor que De Arrascaeta

Un poco más de 15 minutos le bastaron a Jorge Carrascal para recibir grandes elogios del técnico Filippe Luís, entrenador del Flamengo, quien resaltó su ingresó en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El volante cartagenero, que tuvo algunos toques de balón en el duelo ante Estudiantes, asumió una responsabilidad extra en los lanzamientos desde el punto penalti, ejecutando de gran manera el tercer cobro de su equipo en la tanda, el cual ratificó la ventaja tras la atajada previa de Agustín Rossi sobre Gastón Benedetti.

¿Qué dijo Filippe Luís?

El exjugador y hoy entrenador, no tuvo reparos para reconocer en rueda de prensa que el uruguayo Giorgian De Arrascaeta no se veía bien en el campo, señalando que en ese momento Jorge Carrascal ingresó en un mejor estado de forma.

“Como entrenador, intento brindar las mejores condiciones en ataque para que los jugadores se sientan cómodos con el balón, tengan más tiempo para jugar y puedan encontrar soluciones en el campo. Luego, en el último tercio del campo, todo se reduce a la creatividad, la confianza, el momento en el que se encuentra el jugador. Como pueden ver, Arrascaeta no estaba en su mejor momento, pero Carrascal estaba en buena forma y salió muy bien. Así que depende mucho de cómo se sienta el jugador en el partido”, comentó el exfutbolista de la selección brasileña.

¿Qué dijo Jorge Carrascal?

En diálogo con ESPN, el colombiano analizó el juego y expresó su felicidad por la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. Carrascal venía de marcar su primer gol con el Fla el pasado fin de semana, en el clásico ante Vasco Da Gama.

“Fue un partido difícil, siempre existen las anormalidades de fuera del campo, la gente abucheando y gritando. Sabíamos que dentro del campo iba a ser un partido muy difícil. El equipo se sobrepuso, salimos siempre en busca del partido, todos hicieron un esfuerzo grande. En los penales pudimos sacarlo adelante, ganarlo y la verdad que muy contento”, comentó Carrascal.

Flamengo se medirá ahora en semifinales a Racing de Argentina. Entretanto, en la Liga de Brasil, el club de Río de Janeiro, líder con 51 puntos, visitará a Corinthians el próximo domingo.