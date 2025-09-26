¡Partidazos! Definidas las semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Agustín Rossi fue la gran figura en la definición desde el punto penalti de Flamengo. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images) / Ruano Carneiro

Este jueves quedaron definidas las semifinales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Los últimos cupos fueron para un chileno, un brasileño y un ecuatoriano.

Copa Libertadores

La Liga de Quito de Ecuador dio el gran golpe al vencer en el Morumbí 0-1 al Sao Paulo, sellando su clasificación con un contundente 3-0 en el marcador global. Por su parte

Así las cosas, en semifinales se enfrentarán Liga de Quito Vs. Palmeiras, comenzando la serie en Ecuador y terminando en Brasil; y Racing Vs. Flamengo, iniciando la llave en Brasil y terminando en Argentina.

Copa Sudamericana

Por su parte, en la Copa Sudamericana el último cupo fue para la Universidad de Chile, que en Santiago derrotó 2-1 a Alianza Lima de Perú, imponiéndose por el mismo resultado en el marcador global.

Lanús se enfrentará a la U de Chile, comenzando la serie en suelo chileno y terminando en territorio argentino; entretanto, Atlético Mineiro jugará ante Independiente del Valle, verdugo del Once Caldas, comenzando la llave en Ecuador y cerrando en Brasil.

¿Cuándo se jugarán las semifinales?

Si bien aún no hay unas fechas establecidas, los juegos de ida de las semifinales de ambos torneos comenzarían el 22 de octubre; mientras que los partidos de vuelta se estarían disputando desde el día 29 del mismo mes.