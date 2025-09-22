DT del Flamengo se rindió en elogios ante Jorge Carrascal, luego de su primer juego como titular

Jorge Carrascal recibió su primera oportunidad como titular en Flamengo, actuando 65 minutos durante el clásico de este domingo ante Vasco Da Gama. El volante cartagenero aprovechó los minutos anotando el gol de su equipo, en un compromiso que terminó empatado 1-1.

A los 11 minutos, Carrascal apareció en el lugar preciso al interior del área, para cazar un rebote del portero Leonardo y enviar la pelota al fondo de la red con un remate de pierna derecha. Por la visita terminó empatando Rayan al minuto 30.

Grandes elogios del DT de Flamengo

Terminado el partido, el entrenador del Flamengo, Filippe Luís, dedicó grandes elogios al futbolista colombiano, de quien señaló es una “alternativa importante” para el equipo, de cara a los próximos juegos de Liga y Copa Libertadores.

“Tiene mucha calidad y jugó un gran partido. Entendió bien los espacios, su importancia y lo crucial para un jugador en esa posición. Marcó el gol, pero no solo eso. Continuó el juego, creó peligro, generó más ocasiones y es una opción muy importante para nosotros”, comentó el director técnico.

Próximo partido

Filippe Luís, reconocido exjugador brasileño, también dejó en claro que resguardaron la gran mayoría de sus jugadores titulares, teniendo en cuenta el encuentro que tendrán esta semana, donde visitarán a Estudiantes el próximo jueves, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los brasileños se encuentran ganando la serie 1-2 y, tras el primer enfrentamiento en el estadio Maracaná, presentaron una queja formal en contra del árbitro colombiano Andrés Rojas, quien omitió un penalti para el cuadro local y en contraste terminó expulsando a Gonzalo Plata, acción que terminó influyendo en el resultado final del partido.