Cae el séptimo director técnico del fútbol colombiano: ¿De quién se trata?

A la fecha, siete entrenadores han salido de su cargo en el presente campeonato / Colprensa.

Jugadas 12 fechas de la Liga colombiana 2025-II, se han presentado la salida de siete directores técnicos, en una semana en la que también se había dado la partida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe.

Camilo Ayala, exjugador del Deportivo Pasto, renunció a la dirección técnica del cuadro nariñense. En las últimas horas el equipo se ha visto afectado por temas deportivos y extra futbolísticos.

La derrota 0-2 contra América los dejó en el fondo de la tabla; mientras que el presidente del club hizo una grave denuncia sobre jugadores involucrados en apuestas. Todo esto llevó a que Ayala renunciara a su cargo, según informó el periodista Paulo Paz.

Renunció el DT Camilo Ayala a @DeporPasto, la junta directiva aceptó su salida, está a la búsqueda de nuevo técnico pic.twitter.com/5SXpQcM73j — @PauloPaz (@paulocesarpaz) September 25, 2025

Deportivo Pasto es colero del campeonato con apenas 10 puntos de 36 posibles. Con un saldo de dos triunfos, cuatro empates y seis derrotas, siendo el equipo que más juegos ha perdido en esta Liga junto a Millonarios.

Los nariñenses aún conservan chances de clasificar a cuadrangulares, aunque cada vez más mínimas; mientras que en la Copa Colombia estarán visitando el próximo miércoles al Once Caldas, en el juego de vuelta de los octavos de final, con la serie 2-1 a favor de los de Manizales.

¿Qué otros técnicos han salido de su cargo?

Con Camilo Ayala, ya son siete los técnicos que ha salido de su cargo en lo corrido de esta Liga. La lista la integran: David González (Millonarios), Alexis García (Unión Magdalena), Pablo De Muner (Águilas Doradas), Diego Raimondi (América), Javier Gandolfi (Nacional) y Jorge Bava (Santa Fe).