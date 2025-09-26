Video: Jeison Medina anotó en la clasificación de Liga de Quito a semifinales de Libertadores

Un solitario gol del colombiano Jeison Medina redondeó la hazaña de Liga de Quito, equipo ecuatoriano que se metió en las semifinales de la Copa Libertadores, luego de derrotar 3-0 a Sao Paulo de Brasil en el marcador global.

Medina anotó el único gol del partido a los 41 minutos, en una muestra de potencia y fuerza, para cazar un pelotazo largo del argentino Lisandro Alzugaray, ganando al defensor la posición, entrando al área y definiendo a la salida del portero Rafael con un remate de pierna derecha.

¡¡¡GOL DE LIGA DE QUITO!!! MEDINA APROVECHÓ EL ERROR DEFENSIVO Y MARCÓ EL 1-0 VS. SAN PABLO EN EL MORUMBÍ. ¡GLOBAL DE 3-0 PARA LOS ECUATORIANOS!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HmIlX60p9t — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2025

Este es el sexto gol del atacante colombiano con Liga de Quito y el primero que convierte en la Copa Libertadores con el club ecuatoriano. El delantero antioqueño de 30 años fue sustituido a los 67 minutos por Michael Estrada.

En territorio ecuatoriano, Liga se había impuesto 2-0, avanzando a semifinales donde ahora se medirá nada más y nada menos que a Palmeiras. La serie comenzará en Quito y cerrará en Sao Paulo.

Trayectoria de Jeison Medina

Jeison Medina debutó con Leones de la segunda división en el 2017, teniendo un breve paso por el Real Zaragoza de España, para luego volver al país al América y al Pasto. Duró un año en Qatar en el Al-Shamal, retornando al Pasto y luego yendo al PAS Lamia de Grecia.

Su camino en Ecuador comenzó en el 2023, cuando llegó a Aucas, alcanzando grandes números con 20 goles, lo que le abrió las puertas de Independiente del Valle y posteriormente el camino a Liga de Quito.